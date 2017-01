Colecţie de bijuterii de lux marca Angelina Jolie - Brad Pitt

Angelina Jolie şi Brad Pitt au creat o colecţie de bijuterii din aur şi din argint pentru casa britanică Asprey, specializată în comercializarea produselor de lux, care a fost de acord să doneze unei fundaţii de caritate beneficiile obţinute. Această colecţie de bijuterii, inspirată de şarpe, a fost numită The Protector, deoarece Angelina Jolie consideră că reptila este protectorul familiei sale. Colecţia include diverse obiecte din aur şi argint, începând cu articole pentru copii şi ajungând până la inele cu diamante, brăţări pentru bărbaţi, nasturi pentru rochii şi butoni pentru cămăşi. Colecţia este disponibilă în magazinele din reţeaua Asprey începând din această săptămână. Preţurile încep de la 525 de dolari, pentru o linguriţă din argint pentru copii, iar toate încasările nete vor fi donate fundaţiei de caritate Education Partnership for Children of Conflict.

Angelina Jolie este şi ambasador al bunăvoinţei din partea Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi din cadrul ONU. Angelina Jolie şi Brad Pitt sunt consideraţi unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, în ciuda faptului că nu sunt căsătoriţi. Cei doi au în prezent şase copii, dintre care trei sunt adoptaţi - Maddox, în vârstă de 8 ani, născut în Cambodgia, Pax, în vârstă de 5 ani, născut în Vietnam, şi Zahara, în vârstă de 4 ani, născută în Etiopia. Shiloh, născută în Namibia, în 2006, este unul dintre copiii biologici ai cuplului, alături de gemenii Knox Leon şi Vivienne Marcheline, născuţi pe 12 iulie, anul trecut, la Nisa, în Franţa.