Colecţie de fotografii cu Marilyn Monroe, la licitaţie

O colecţie de peste o sută de fotografii cu Marilyn Monroe, ce nu au fost niciodată prezentate în public, va fi scoasă la licitaţie de casa Julien\'s Auctions, la Los Angeles, în zilele de 31 martie şi 1 aprilie. Potrivit patronului acestei case de licitaţii, Darren Julien, cumpărătorii fotografiilor vor achiziţiona în acelaşi timp şi drepturile exclusive asupra acestora. Fotografiile provin din arhiva lui Allan ”Whitey” Snyder, care a lucrat timp de 15 ani pentru actriţa americană, în calitate de makeup artist. Una dintre fotografii îl prezintă pe Whitey Snyder în timp ce o machia pe celebra actriţă, surprinsă într-o ţinută sumară, pe platourile de filmare unde a fost turnat lungmetrajul ”Let\'s Make Love”, în 1960.

Va fi scos la vânzare şi un set de şase slide-uri color cu vedeta americană, realizate de Whitey Synder în 1957, în timpul filmărilor pentru ”The Prince and the Showgirl”. Marilyn Monroe a jucat în acest film din 1957 alături de Laurence Olivier, care a fost, în acelaşi timp, regizorul şi producătorul filmului. O altă fotografie, realizată de Andre de Dienes în 1953, o prezintă pe Marilyn Monroe într-un costum de baie alb, pe o plajă. Printre obiectele ce vor fi scoase la vânzare se află şi un model Tiffany de agrafă de prins bani, din aur de 14 carate, reprezentând un cadou al actriţei americane pentru Whitey Synder, dar şi o telegramă Western Union prin care actriţa îl anunţa pe acesta că a fost concediată de producătorii filmului ”Something\'s Got to Give”. La aceeaşi licitaţie vor fi scoase la vânzare obiecte care au aparţinut şi altor vedete, precum Frank Sinatra, James Dean, Charlie Chaplin, Sammy Davis Jr. şi Whitney Houston.