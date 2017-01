Colecţie de obiecte arheologice la Grădina

Dobrogea a fost şi încă reprezintă un munte nesecat de izvoare istorice pentru istoricii care au studiat prezenţa dacilor şi romanilor în această regiune. Drept dovadă este faptul că şi în prezent se fac săpături arheologice în multe zone ale judeţului, pentru a se scoate la iveală secretele îngropate odată cu trecerea timpului şi care ar revela mult mai multe despre stilul de viaţă al strămoşilor noştri. Comuna Grădina este un exemplu în acest sens pentru că găzduieşte o impresionantă colecţie de vase vechi de ceramică, obiecte casnice, dar şi părţi componente ale unor obiecte datate dinaintea sau după naşterea lui Hristos. Colecţia, care adăposteşte sute de obiecte vechi, se află sub îngrijirea profesorului de istorie şi geografie de la Şcoala cu clasele I-VIII Grădina, Anghel Bardac. „Ca profesor de istorie şi de geografie şi organizînd multe tabere şi expediţii de-a lungul timpului, am vizitat numeroase muzee din oraşe şi din sate şi m-au impresionat dascălii care s-au străduit să nu treacă prin viaţă nepomeniţi de nimeni şi m-am gîndit că ar fi bine să contribui şi eu cu ceva”, a spus profesorul pasionat de arheologie. Colecţia reprezintă o premieră pentru judeţul Constanţa, pentru că în nicio altă comună nu se găseşte o astfel de expoziţie unde toate obiectele strînse să provină de pe raza comunei respective. Iniţiativa a apărut în 2001, însă abia în urmă cu aprox. un an a fost găsit şi un spaţiu care a putut să fie amenajat în acest sens. „În 2001, cu ajutorul elevilor mei, cărora le-am insuflat pasiunea pentru istorie, am strîns obiecte, mai bine zis izvoare istorice de o însemnătate foarte mare. Ochiul meu de arheolog pasionat a ştiut că vasele sînt importante şi m-am gîndit să le strîng pentru a le putea expune mai tîrziu. Ideea înfiinţării unui muzeu mi-a venit de mai mult timp, dar a fost concretizată de aprox. un an”, a mai spus profesorul Bardac.

Începînd cu 2001, odată cu primele lucrări de excavare a pămîntului pentru a găsi vestigii arheologice, în fiecare an s-au organizat astfel de săpături de către Muzeul de Istorie Naţională şi de Arheologie Constanţa, sub conducerea profesoarei Valentina Voinea, alături de cercetători şi studenţi care vin pentru practică. În nouă ani de săpături s-au găsit obiecte constînd în dălţi din piatră, maşini de tors, tocile, o masă ţărănească, putinee care serveau la separarea grăsimii din lapte, fier de călcat cu jar, felinare, piese numeroase ale războiului de ţesut şi unul complet aflat încă în stare de funcţionare, o rîşniţă feudală din secolul XVI, un obiect foarte rar întîlnit în zona noastră, iar cele mai importante obiecte ale colecţiei sînt războiul şi maşina de tors, în timp ce printre cele mai vechi se numără opaiţe şi fragmente de amfore. „La mine, forţa principală a acestei expoziţii, pentru că e pretenţios spus muzeu, o reprezintă expoziţia de vase de ceramică, din prin secolele V-VI î.H, strînse atît de pe raza comunei, cît şi din jurul acesteia”, a susţinut profesorul de istorie, adăugînd că cea mai dragă piesă a sa este un dispozitiv de separare a bumbacului vată de seminţe, cu un mecanism bazat pe două suluri, care se învîrt în sens invers şi ajută la separarea seminţelor de bumbac. Multe dintre obiectele strînse au fost găsite la suprafaţă sau în stratul vegetal de la suprafaţa pămîntului în Cheia, unul dintre cele trei sate componente ale unităţii administrative Grădina. „Sper ca, în curînd, această expoziţie să beneficieze de un spaţiu mai generos şi să găsim un loc adecvat, aşa cum am văzut în Mihail Kogălniceanu, unde armânii au amenajat mai multe camere, fiecare cu obiecte specifice, şi aşa putem să procedăm şi noi. Noi avem nişte planuri. Sper ca în cei doi ani cît voi mai sluji şcoala, să pot amenaja un adevărat muzeu, iar cei care se vor ocupa în continuare, să păstreze şi să aibă grijă de munca mea”, a mai spus colecţionarul, care speră să-şi vadă visul cu ochii. Vizitatorii expoziţiei de obiecte arheologice sînt atît copii din comună, cît şi adulţii care mai trec din cînd în cînd pragul expoziţiei, curioşi să vadă obiectele arheologice, dar şi din dorinţa de a învăţa lucruri noi.