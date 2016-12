“Telegraf” a însemnat pentru mine descoperirea unui nou univers, a unui univers despre care nu ştiam prea multe, dar din care vroiam neapărat să fac parte. Vroiam să fiu reporter! Nu ştiam nici ce presupune acest lucru, nici cum se află informaţiile, cum să îmi găsesc “surse”. Pot spune că la “Telegraf” am învăţat meserie! Am învăţat cum să fiu reporter, cum să lucrez cu oamenii, cum să îi înţeleg şi, mai ales, am învăţat ce înseamnă să lucrezi într-o echipă. Deoarece nu este deloc simplu să fii reporter, a trebuit să îmi petrec mult timp la redacţie, mai précis pe teren, însă, de fiecare dată când mă întorceam în birou, parcă mă întorceam acasă: cineva mă întreba cum mă simt, altcineva îmi aducea un pahar cu apă. Colegii de la “Telegraf” mi-au fost ca o familie! Am scris subiecte legate de Armată, am participat la unele dintre cele mai spectaculoase exerciţii militare, am zburat cu elicopterul, am ieşit în largul mării cu fregatele noastre. De fapt, prin intermediul acestui ziar, am văzut lumea altfel şi am putut face lucruri la care alţi oameni doar visează. Sper că articolele mele care reflectau imaginea sistemului sanitar din România şi din Constanţa au schimbat unele lucruri în bine, au fost semnale de alarmă şi mai sper că am reuşit să aduc o rază de speranţă şi de bucurie în sufletele celor pe care i-am ajutat prin diferite campanii. La mulţi ani, “Telegraf”! Sunt mândră să pot spune că am lucrat ca reporter la acest ziar!

Anca Gheorghiu – fost reporter Telegraf