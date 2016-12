Colegiul „Mircea cel Bătrân”, primul din ţară

Munca elevilor şi a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa nu a trecut neobservată, unitatea de învăţământ fiind clasată - într-un top realizat recent şi dat publicităţii ieri - pe primul loc pe ţară de către Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). „Potrivit topului primelor zece licee din ţară realizat de ARACIP pe baza rezultatelor obţinute la admitere şi la examenul de bacalaureat, suntem pe primul loc”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Dovadă a calităţii actului educaţional din cadrul unităţii de învăţământ constănţene stau şi ultimele rezultate obţinute de elevii mircişti la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, derulată în perioada perioada 1-11 decembrie, la Durban, Republica Sud Africană, unde România a fost reprezentată de şase elevi, dintre care trei din cadrul CNMB. În urma participării, elevii români au obţinut două medalii de argint şi patru de bronz. O medalie de argint şi două de bronz au revenit mirciştilor. „Având în vedere că elevii noştri au obţinut o medalie de argint şi două de bronz, la fel ca şi colegii din restul ţării, putem spune că România – CNMB, scor unu la unu”, a spus prof. Nicoară.

VIITOR ÎN UNIVERSITĂŢI DE TOP DIN STRĂINĂTATE Jumătatea mircistă a echipei care a reprezentat România în Africa a fost formată din elevii Ioan Ignat şi Daniel Adrian Aleca (clasa a IX-a) şi Lucica Ştefania Moroianu (clasa a X-a). Victoria lor a fost celebrată, ieri, în cadrul unei festivităţi organizate la CNMB. „A fost o experienţă foarte frumoasă. Am intrat în contact cu o cultură diferită şi am vizitat locuri nemaipomenite. Au fost organizate excursii în fiecare zi în care nu participam la probele din cadrul olimpiadei. De Sfântul Nicolea ne-am dus la un aqua park. A fost nemaipomenit să ne dăm în tobogane cu apă în mijlocul iernii”, a povestit Daniel Aleca, medaliat cu bronz. El a subliniat că a ales să facă performanţă pentru că îşi doreşte să-şi continue studiile la o universitate de prestigiu din lume, cum ar fi Cambridge sau Harvard. „Experienţa este cel mai mare premiu pe care îl putem obţine după participarea la asemenea competiţii. A fost o provocare mai mare decât ceea ce am întâlnit până acum, fiind nevoiţi să concurăm împotriva celor mai buni elevi din 40 de ţări”, a spus şi Ioan Ignat, care a obţinut medalia de argint. La rândul ei, Ştefania Moroianu, medaliată cu bronz, i-a încurajat pe elevii care doresc să urmeze acest drum, declarând că este o aventură care merită trăită.

VACANŢE SACRIFICATE Pentru a fi siguri că vor obţine rezultate bune, cei trei mircişti şi-au petrecut vacanţele de vară din ultimii trei ani la şcoală, unde s-au pregătit la fizică, chimie şi biologie, cele trei discipline din cadrul Olimpiadei, de dimineaţa până seara, ajutaţi de profesorii Liliana Timofte, Monica Dumitru, Sanda Oprea şi Claudia şi Florin Dobrin. „Iată cum elevi pasionaţi de ştiinţe, foarte ambiţioşi, dotaţi cu inteligenţă sclipitoare şi curiozitate ştiinţifică, o echipă de profesori devotaţi profesiei lor, familii cu respect şi interes pentru Educaţie şi un climat şcolar ce încurajează şi susţine performanţa au făcut ca renumele mircist să strălucească până în Africa de Sud”, a declarat profesorul de fizică Claudia Dobrin. La ediţia din acest an a olimpiadei au participat 252 de elevi, din 40 de ţări.