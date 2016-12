Colegiul Pedagogic păstrează titlul de ”Școală Europeană”

Toate unitățile din învățământul preuniversitar care au fost și sunt implicate în programe europene din domeniul educației și formării profesionale pot participa anual la competiția ”Școala Europeană”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS). Competiţia constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectate în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii. Odată obţinut, certificatul ”Şcoala Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. În acest an a avut loc a XIII-a ediție a concursului, festivitatea de premiere derulându-se la Palatul Parlamentului din București. La cele 13 ediţii (2004 - 2015) au participat peste 2.000 de şcoli din întreaga ţară. Dintre acestea, de-a lungul anilor, doar 8 şcoli din ţară au reuşit să obţină certificatul de 3 ori şi doar 2 unități școlare - de 4 ori consecutiv. Colegiul Naţional Pedagogic ”Constantin Brătescu” din Constanța este una dintre cele două unități de învățământ din țară care au obţinut la această ediţie pentru a patra oară distincţia de ”Şcoala Europeană”, după ce a câştigat acest trofeu, de fiecare dată când a depus candidatura, la ediţiile din 2004, 2007 şi 2011. În acest an, delegaţia Colegiului, alcătuită din directorul instituţiei, prof. Anamaria Ciobotaru, responsabilul Departamentului Proiecte, prof. Polixenia Popescu, şi preşedintele Consiliului Elevilor, eleva din clasa a XI-a C Ana Barbu, au primit Diplomă de Excelenţă din partea Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din cadrul Parlamentului României - Senat şi Certificatul ”Şcoală Europeană 2015” din partea MECS pentru performanţele deosebite obţinute în activităţile de cooperare europeană şi pentru contribuţiile aduse la promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. Dintre proiectele de cooperare europeană derulate de Colegiu în perioada 2012 - 2015, perioada evaluată de MECS pentru această ediţie, unitatea de învățământ se laudă cu proiectul bilateral româno-olandez (septembrie 2012 - mai 2013), proiectul bilateral româno-francez (septembrie 2012 - septembrie 2014) ACES - proiect în parteneriat cu şcoli din Austria şi Slovacia, Şcoala de vară internaţională la Universitatea Oxford, Anglia (iulie 2013), Şcoala de vară internaţională la Universitatea Queen Margaret, Edinburgh, Scoţia; Şcoală de vară internaţională la L.M.U., Los Angeles, California (august, 2014), EUROSCOLA - Parlamentul European (ianuarie 2015), precum şi numeroase proiecte comunitare şi de voluntariat.