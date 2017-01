Colgiul Medicilor, la limita legalităţii

Colegiul Medicilor din România este o organizaţie profesională a corpului medical, apolitică şi fără scop patrimonial care are ca principală activitate controlul şi supravegherea exercitării profesieie de medic. De asemenea, Colegiul Medicilor are autonomie instituţională, poate aviza înfiinţarea cabinetelor medicale private şi are dreptul de a formula acţiuni în justiţie, atît în nume propriu, cît şi al membrilor săi. Acestea sînt doar cîteva dintre obligaţiile şi atribuţiile Colegiului Medicilor care au fost menţionate în Legea nr. 306/ 2004. Lucrurile s-au schimbat în luna mai a acestui an, cînd a apărut vestita Lege a Reformei în Sănătate concepută de Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu şi care de cînd a fost publicată în Monitorul Oficial, a stîrnit numeroase nemulţumiri în rîndul medicilor şi asistentelor din toată ţara. Legea 95/2006 a abrogat toate prevederile legii anterioare, însă, la fel ca toate deciziile ministrului Nicolăescu, are o mare hibă: nu precizează care este statutul actual al Colegiului Medicilor. "Din păcate, noi nu mai ştim ce avem de făcut, dacă funcţionăm legal şi care este statutul nostru. În legea reformei sistemului sanitar se menţionează doar că articolele referitoare la activitatea nostră au fost anulate. Dacă cineva vrea să ne acţioneze în instanţă putem pierde deoarece nu funcţionăm 100% legal", a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din Constanţa, dr. Gabriela Dascăl. Mai mult decît atît, în Legea 306 se stipula că administraţia publică locală trebuie să dea în administrarea Colegiilor Judeţene spaţii unde să îşi poată desfăşura activitatea, dar noua lege nu specifică nimic nici despre acest lucru şi este posibil ca medicii să se pomenească scoşi în stradă deoarece ocupă ilegal o clădire.