Colibășanu, alpinistul pur care a dus steagul României în cel mai înalt loc de pe Pământ

Alpinistul Horia Colibășanu a dus steagul României în cel mai înalt loc de pe Pământ, în timpul ascensiunii sale pe vârful Himalayan Everest, care are 8.848 de metri altitudine. Sportivul român este fericit că a reuşit să finalizeze cu succes expediţia pentru care s-a pregătit 3 ani şi jumătate, Everest fiind cel de-al 8-lea vârf în palmaresul de alpinist. “Sunt mândru că am reuşit să ridic steagul României peste 8.848 metri, înălţimea Everestului. Am ajuns în vârf, m-am aşezat pe coama Everest şi am făcut fotografia la care privesc cu multă bucurie. Momentul în care am ridicat tricolorul a fost cel în care am simţit că am reuşit să închei un proiect pentru care m-am pregătit foarte mult. Desigur că aveam să mai trec prin multe dificultăţi, la coborâre. Am fost însă pregătit pentru ele, ştiam ce mă aşteaptă, că va fi foarte greu”, a spus Horia Colibăşanu. Alpinistul timişorean consideră că reuşita sa se datorează în mare măsură colaborării cu unul dintre cei mai buni meteorologi din lume, care i-a transmis date meteo precise, în funcţie de care a luat decizia de a pleca spre vârful Everest. “În Himalaya, cel mai mult pentru reuşită contează vremea. Dacă este foarte frig, dacă bate vândul sau cantitatea de precipitaţii e mare, e foarte periculos şi nu poţi urca. Riscul este, bineînţeles, să nu te mai întorci. Eu a trebuit să renunţ într-un an la urcare din cauză că vremea nu a fost bună. Anul acesta am colaborat cu unul dintre cei mai buni meteorologi din lume, cred că e cel mai bun din Europa. Mi-a dat o prognoză foarte bună pe telefonul prin satelit şi am pornit spre vârf. De atunci şi până astăzi nu a mai fost o prognoză pentru o zi de vârf care să permită ascensiuni în stilul alpinismului pur, fără oxigen şi şerpaşi”, a declarat Colibăşanu.

Următoarea provocare în Himalaya este deschiderea unei noi rute: “Îmi doresc să urc pe toate cele 14 vârfuri. Provocarea pentru mine va fi să deschid o rută nouă. Este un proiect pe care îl am demult în minte şi la care nu am renunţat”.

Anul acesta a avut loc cea de-a 19-a expediție internațională a lui Colibășanu şi cea de-a 14-a în Himalaya. Ascensiunea pe Everest este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timișoara, în care Colibășanu are calitate de membru, club afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă care derulează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internațional. De asemenea, Federația Română de Alpinism și Escaladă a susţinut proiectul expediției pe Everest.

CARIERA CELUI MAI PERFORMANT ALPINIST DIN ISTORIA ROMÂNIEI

PE K2 FĂRĂ OXIGEN ŞI FĂRĂ ŞERPAŞI

Horia Colibășanu este cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.

Succesul lui Horia Colibășanu pe muntele K2 (8.611m) din Pakistan, fără oxigen suplimentar și fără șerpași, în 2004, este considerat ca fiind cea mai mare performanță individuală din alpinismul românesc. Performanța lui a rămas neegalată în România.

Ascensiunile sale au fost fără oxigen suplimentar și fără șerpași, Horia Colibășanu fiind recunoscut internațional pentru practicarea alpinismului pur, adică un sportiv de ultra-performanță cum sunt foarte puțini la nivel mondial. Unele federaţii din lume consideră utilizarea oxigenului îmbuteliat o formă de dopaj. Alpiniştii care urcă munţii pe propriile forţe, fizice şi psihice, sunt cunoscuţi sub denumirea de alpinişti puri.

Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibășanu sunt pe munții Annapurna, K2 și Dhaulagiri, trei din Top 5 munți mortali din lume, potrivit „The Economist“ (mai 2013), care îl citează pe Eberhard Jurgalski, o autoritate în domeniu.

Munții pe care a urcat până acum Colibășanu sunt: K2 (8.611 m), Manaslu (8.163 m), Dhaulagiri (8.167 m), Shishapangma (8.027 m), Annapurna (8.091 m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516 m), Everest (8.848 m).

Horia a participat la 19 expediții internaționale de-a lungul carierei sale, făcând echipă cu parteneri din diferite țări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania și Polonia. Expediția cu final tragic din Annapurna, din 2008 - când și-a pierdut prietenul și partenerul de coardă, pe Iñaki Ochoa -, a fost un moment de cotitură pentru Horia.

Elizabeth Hawley, cea mai bună deținătoare a evidenței expedițiilor himalayene, își amintește: "Horia și-a pus propria viață în pericol rămânând (timp de 72 de ore la peste 7.400 m altitudine - n.n.) cu colegul lui grav bolnav, Iñaki Ochoa, în condițiile în care el însuși devenise grav bolnav din cauza altitudinii la care se aflau". Horia a dat alarma în tabăra de bază, iar unii dintre cei mai buni alpiniști din lume ai momentului s-au mobilizat pentru a-l salva pe Iñaki. Annapurna 2008 a fost cea mai mare operațiune de salvare din istoria Himalayei. Bazată pe această poveste adevărată, Arena Comunicación din Spania și televiziunea spaniolă TVE au produs filmul documentar "Pura Vida/The Ridge", câștigător la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian.

Alpiniștii care și-au riscat viața pentru Iñaki, inclusiv Horia Colibășanu, au primit diverse distincții: Nominalizarea la premiul Prințul de Asturia (2008) - "pentru sacrificiu, generozitate, spirit de echipă și prietenie"; "Spirit of Mountaineering", în cadrul festivității "Piolet d’Or" (2009); Medalia de aur "Meritul Sportiv", din partea Guvernului Navarrei (2008). Puține persoane au primit, de-a lungul timpului, "Meritul Sportiv", ca de exemplu Miguel Indurain, câștigător al Turului Franței, cinci ani la rând (1991-1995).

Horia Colibășanu este singurul alpinist român care a primit distincția "Spirit of Mountaineering", din partea British Alpine Club, primul și cel mai prestigios club montan din lume.