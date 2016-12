Colin Firth a învăţat italiana pentru a-i impresiona pe viitorii socri

Se ştie că britancii în general nu prea au ajuns să stăpânească prea bine limbile străine, dar Colin Firth a studiat asiduu limba italiană, într-un efort disperat de a-i impresiona pe viitorii lui socri, deoarece aceştia nu erau de acord cu relaţia pe care fiica lor o avea cu renumitul actor britanic. Colin Firth şi Livia Giuggioli s-au cunoscut în Columbia, pe platourile de filmare, iar părinţii tinerei de origine italiană au fost extrem de nemulţumiţi după ce fiica lor i-a informat că se va căsători cu actorul britanic, care avea deja un băieţel dintr-o relaţie anterioară. ”A trebuit să dovedesc multe lucruri, mai ales că părinţii ei, care sunt nişte persoane încântătoare, nu au fost chiar bucuroşi când au aflat că fiica lor a cunoscut pe cineva care era actor, era britanic, era cu nouă ani mai în vârstă ca ea, avea şi un copil dintr-o relaţie anterioară şi în plus nu cunoştea niciun cuvânt din limba ei maternă”, a declarat Colin Firth. ”Nu am putut să rezolv multe dintre aceste lucruri, însă unul asupra căruia m-am concentrat imediat a fost studierea limbii italiene”, a adăugat actorul britanic. De atunci, Colin Firth a reuşit să înveţe limba italiană, pe care o stăpâneşte în prezent destul de bine, iar cele două nominalizări consecutive la premiile Oscar, primite în 2010 şi 2011, reprezintă o garanţie în plus a faptului că a fost un ginere bun pentru părinţii soţiei sale.

Colin Firth şi producătoarea de film Livia Giuggioli s-au căsătorit în anul 1997 şi au împreună doi fii, Luca, născut în martie 2001 şi Matteo, născut în august 2003. Colin Firth mai are un fiu, William Joseph, născut în 1990, cu fosta lui parteneră de viaţă, actriţa Meg Tilly. Colin Firth, în vârstă de 50 de ani, pare să fie unul dintre marii favoriţi în cursa pentru obţinerea Oscarului la categoria Cel mai bun actor în rol principal, graţie interpretării sale din drama ”The King\'s Speech”, în care joacă rolul regelui George al VI-lea al Marii Britanii.