Colin Powell ar fi afirmat că Israelul are 200 de focoase atomice

Noroc cu hackerii că mai află și lumea câte ceva! Potrivit unui e-mail obținut de hackeri ruși, fostul secretar american de stat Colin Powell ar fi afirmat în 2015 că Israelul deţine 200 de focoase nucleare, informează publicaţiile ”Newsweek” şi ”Die Zeit”. Israelul nu a semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară şi menţine ambiguitatea în legătură cu presupusul său arsenal nuclear. În e-mailul dezvăluit de hackerii ruşi, Colin Powell îi explica unui donator al Partidului Democrat din SUA, Jeffrey Leeds, că ”negociatorii internaţionali nu pot obţine ce vrea premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Oricum, iranienii nu ar folosi arma nucleară nici dacă ar reuşi să o fabrice. Oamenii de la Teheran ştiu că Israelul are 200 de arme nucleare, toate îndreptate spre Teheran, iar SUA are mii”. Potrivit publicaţiei germane ”Die Zeit”, Colin Powell a făcut aceste declaraţii la începutul anului 2015, în contextul discursului rostit de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, în Congresul SUA, pentru a critica acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul. Federaţia Oamenilor de Ştiinţă Americani (FAS) estimează că Israelul are 80 de focoase nucleare.

Generalul american Colin Powell a fost, în perioada 1987-1989, consilier prezidenţial pentru Siguranţa Naţională, după care, până în 1993, a fost şef al Statului Major Interarme. În timpul primului mandat al preşedintelui George W. Bush (2001-2005), Powell a fost secretar de stat al SUA.