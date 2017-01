Colinde de Crăciun pentru consilierii judeţeni

Ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) din 2013 s-a încheiat în spiritul Crăciunului, consilierii judeţeni fiind colindaţi de corul Bisericii „Sfânta Treime“, corul Arhiepiscopiei Tomisului şi corul Armonia, câştigător al premiului special al juriului, în acest an, la San Remo. „Le transmit tuturor constănţenilor, tuturor dobrogenilor, tuturor românilor să fie optimişti şi să aibă încredere unii în alţii. Cu ocazia sărbătorii naşterii domnului Iisus Hristos, le urez tuturor creştinilor ortodocşi un Crăciun fericit alături de cei dragi. De asemenea, le urez tuturor dobrogenilor un an 2014 plin de împliniri”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Colindătorii i-au încântat pe consilierii judeţeni mai bine de o oră cu mai multe colinde, la final aceştia primind cadouri din partea CJC. „Suntem în apropierea Crăciunului, perioadă în care trebuie să fim mai buni, mai darnici. Sărbătoarea Crăciunului să aducă pace şi linişte sufletească”, a spus consilierul judeţean Horia Ţuţuianu. Având în vedere succesul obţinut şi în acest an la festivalul de la San Remo, consilierii judeţeni spun că vor sprijini şi anul viitor acţiunile copiilor din corul Armonia.