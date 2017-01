Colinde... grafice „La Babu’n bloc”

10:21:04 / 21 Decembrie 2013

pe scara lui Babu

Se alearga mult, se agoniseste putin. Asa mi-a spus intr-o seara/ vecinul de scara. Tocmai de aceea, cand Dan Nedelcu mi-a trimis invitatia, sa ne mai vedem si noi, fumatorii de pipa, fiind vorba de Papu Babu, n-am stat in nici o dilema. Ideea de baza este ca lumea artei se misca. Vernisaj viu, de jos, de la parter, pana la etajul 5. (Eroarea dintre 4 si 5 se face mereu. Evident ca-mi asum aceasta eroare. Cu Mirela, ne-am uitat pe fereastra la blocul de vis-a-vis. Si era un bloc cu parter si 4 nuvele. Cand am ajuns in Strada Pescarilor, si le-a numarat ea, Doamna mea, am vazut ca am gresit). Caricaturistul Leonte Nastase, cu atelierul langa un amic, (Carutiu Gh), este un om care seamana umo, in cercuri amicale. La festivalul CUC-ilor (Clubul Umoristilor Constanteni), este omul cu oglinda. Se vede si acum, dupa cum tine afisul expozitiei, ca o oglinda. Uita-te si tu si spune ce vezi! Cat despre Stere Babu, m-a tot amenintat ca ma invita la el, sa dam drumul la niste "bile de binefaceri" . De data acesta, s-a implinit sorocul. Si i-am gasit pe ei, Valentin (Ciorbea), (coleg si prieten), pe omniprezenta la activitati culturale Mirela Stanga si cu acesta ocazie, au mai aparut niste prieteni. Maine va fi o expozitie la Manastirea Ioan Casian, imediat dupa liturghie si alta, cand va fi vremea puiuetilor din livada, se va intampla si expozitia acesta: la Manastirea Sfantul Gheorghe de la Topalu, in Trapeza manastirii. Expozitie de fotografii-vii, cu echipaje marinaresti, cu tilul: Semanatorul Sfantul Gheorghe si Culegatorul Sanetru. organizatorii, tot ei, Laura Stroe si prietenii mei.