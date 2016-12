Colindele au răsunat la Muzeul „Callatis”

La Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, sărbătorile au venit mai repede, iar cetele de colindători de la Şcoala nr. 5 „Gala Galaction” i-au trecut pragul încă de ieri dimineaţă. Ei au cântat, vestind Naşterea Pruncului Iisus, dar au şi participat la o manifestare culturală, în cadrul căreia au aflat lucruri noi şi au împărtăşit cu ceilalţi colegi ceea ce ştiau despre Moş Crăciun, colinde şi... brazi.

Protagoniştii acestei manifestări culturale ce a fost organizată în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia au fost elevii clasei a IV-a C - înv. Lidia Bleandă, prichindeii de la clasa I C - înv. Adina Munteanu, cei din clasa a IV-a B - înv. Mona Biştea, dar şi colegii lor din clasa a III-a C - înv. Adriana Dobre.

„A fost o activitate deosebit de frumoasă şi, în acelaşi timp, emoţionantă pentru participanţi. Alături de doamnele învăţătoare şi de elevii celor patru clase de la Şcoala nr. 5 „Gala Galaction” din Mangalia au mai fost prezenţi directorul şcolii, prof. Adriana Popescu, şi părinţii elevilor. Muzeul a răsunat pentru o oră şi jumătate de glasurile copiilor bucuroşi să ne colinde şi să ne împărtăşească tot ceea ce ştiu ei despre colinde şi Moş Crăciun. Părinţii i-au susţinut şi i-au aplaudat după interpretarea rolurilor. A fost o atmosferă deosebită, care ne-a introdus în atmosfera sărbătorilor din această iarnă,” a spus directorul Muzeului „Callatis”, dr. Sorin Marcel Colesniuc.