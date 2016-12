Colindul, afacere sau tradiţie?

Suntem în ziua Crăciunului, iar oraşele din România au intrat de multă vreme în febra colindelor, cu toate că acest obicei ia startul cu o zi înainte de Crăciun. Copiii colindă cartierele-n lung şi-n lat pentru a le ura cetăţenilor un an mai bun cu sănătate, însă acest lucru este răsplătit cu bani, nu cu covrigi sau nuci, ca pe vremuri. Cum era de aşteptat, acest lucru s-a dezvoltat într-o afacere de Sărbători. Mai mult, anul acesta, de exemplu, copiii şi cei tineri nu au mai ţinut cont de data la care începe „perioada colindelor”, amestecând obiceiurile, spre mâhnirea unora. Vorba aceea - „bani să iasă!”. „Încă de pe 18 decembrie, au început să sune pe la uşi. Nu este normal. Vin la orice oră, nu contează. Se şi aud pe scară urând vecinilor „Bună dimineaţa, la Moş Ajun”, în toiul zilei. Este normal? Colindătorii nu mai ţin cont de nimic. Vor doar bani. Practic, noi cumpărăm nişte urări făcute în grabă. Anul trecut, când am primit colindători, singurul colind mai de Doamne-ajută pe care l-am auzit, a fost „Domn, domn să-nălţăm“ şi atât. De „Florile dalbe” nu mai ştie nimeni. Nu vor să înveţe versuri”, a declarat Ion Tudor, în vârstă de 84 de ani.

OBICEIURI DE ANUL NOU, ÎNAINTE DE CRĂCIUN

Oamenii s-au mai arătat deranjaţi de faptul că, de la o vreme încoace, ţiganii deghizaţi în urşi sau capre au pornit cu alaiul de toboşari prin cartierele urbei tomitane, făcând zgomot, în orele de linişte. Conform tradiţiilor dobrogene, „capra” este o tradiţie ce provine din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii divinităţii şi are loc în perioada cuprinsă între Crăciun şi Revelion. Anul acesta, se pare că tradiţionala capră a “muşcat din brânză”, începându-şi programul cu o săptămână înainte de Crăciun. La fel putem spune şi despre plimbatul ursului, care nu este nici măcar o tradiţie dobrogeană. Spre deosebire de „capră”, această datină are la origine un cult traco-getic şi este întâlnită doar în Moldova, de Anul Nou. “Ursul” este condus însoţit de muzicanţi şi urmat de un întreg alai de personaje, în răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului, imitând paşii legănaţi ai ursului. Acest joc are rolul de a purifica şi fertiliza solul în noul an. Problema este că nu am intrat, încă, în noul an, iar ursul deja a pornit prin oraş în goana după bani.

„URSUL“ CITADIN, AMENINŢĂTOR

O altă nemulţumire a localnicilor este faptul că, dacă interacţionează cu „urşii“ pe stradă, adesea sunt urmăriţi până când oferă bani. „De fiecare dată când aud tobele, mă uit atent să văd din ce parte vin aşa-zişii urşi, iar dacă îmi ies în cale, fug cât de repede pot, pentru că am avut probleme cu ei, în anii anteriori. Observ că toată lumea evită să treacă pe lângă ei”, a spus o localnică, Oana Vergea.