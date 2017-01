Coliva din poarta guvernanţilor

Turismul sumbru include noul concept al ministrului Turismului privind dezvoltarea neprecupeţită a acestei ramuri de afirmare intensă. Conceptul cu pricina pleacă de la noua faţă a românului, tot mai închis la culoare şi la suflet. Deunăzi, aflându-mă într-o pensiune de pe litoral, am fost servit cu o porţie de colivă, în numele tatălui etc. Coliva în cauză a reprezentat bonusul primit pentru zilele petrecute la mare. Aflându-mă într-un restaurant, cineva a cerut ospătarului o lumânare. Iniţial, am crezut că pentru decor, dar, în cele din urmă, persoana în cauză ne-a oferit o explicaţie cu totul inedită. Zicea dânsul: ”Soacra mea nu se simte prea bine. E palidă la faţă. Preventiv, am comandat o lumânare.” Din fericire, nu a fost nevoie ca lumânarea să preia funcţiile unui priveghi bine organizat, ţinând cont de faptul că lăutarii erau pregătiţi să schimbe rapid repertoriul. Coliva, ca formă de energizare a turismului, prezintă numeroase calităţi şi avantaje. Păstrează confidenţialitatea în ce priveşte identitatea titularului. Adică, într-o formă avansată, poţi să mănânci colivă fără să ştii a cui este. Stimulează apetitul românului pentru împărţeală. Înţeleg că diverşi fruntaşi ai PP, Partidul Poporului, din câte am aflat, se interesează cu entuziasm dacă mai este ceva de prăduit la Constanţa! Poate coliva unchiului Tom! La nevoie, în perioadele de criză manifestate de diverse tipuri de cafea, se poate ghici şi în colivă. Desigur, nu viitorul, pentru că nu este setată pe aşa ceva. Coliva ne trimite la trecut. Ne face mult mai buni, pentru că, nu-i aşa?, despre morţi, doar de bine! Cu excepţia guvernanţilor, pe care, indiferent de conjunctură, nu ai de ce să-i vorbeşti de bine. În condiţiile unui nivel de trai de râsul curcilor, coliva are darul de a reda românilor obidiţi optimismul şi tonusul lor caracteristic. Coliva semnifică drum lung, cale bătută, dar guvernanţii noştri o consumă ca pe prăjitură, convinşi fiind că se ghiftuiesc din raţia noastră. În ritmul în care ne mişcăm, afundându-ne tot mai mult în mlaştina incompetenţei, marca Guvernul Boc, coliva tinde să rămână simbolul supravieţuirii noastre pline de riscuri. Coliva completează noţiunile de bază care compun turismul nostru preventiv. Ştii când pleci, dar nu ai habar când te întorci. Mânânci, dar nu ştii ce. Iată doar câteva dintre enigmele turismului cu colivă, care, iată, în mod deschis, prinde contur la noi. Turismul cu colivă nu are nicio legătură cu turismul religios, facerea crucii prin mişcări dirijate ale mâinii drepte fiind facultative. Coliva, folosită în mod abuziv, poate pune paie pe foc într-o dispută sau conflict. Cu toate acestea, până acum, nu s-au semnalat bătălii cu colivă, cu toate că unii au pus şi frişcă pe deasupra… Deşi actualului Guvern i s-a cântat de mai multe ori prohodul, alarma cu colivă s-a dovedit a fi falsă. Acum, de când îşi bat capul cu noua reorganizare a patriei, guvernanţii au pus de o nouă colivă. Ca în cazul pisicii de la popa, din poartă, s-o mănânce moartă!