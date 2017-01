Coliziune cu un scuter

Neatenţia în trafic a mai făcut încă o victimă! Un tânăr a ajuns la spital după ce a intrat cu scuterul într-o maşină. Accidentul a avut loc, vineri, în localitatea constănţeană Valu lui Traian, în jurul orei 14.30. Poliţiştii de la Rutieră spun că Nicolae Onu rula cu un Renault, cu numărul de înmatriculare B 68 FYU, pe Drumul Naţional 3, dinspre Valu lui Traian către Murfatlar. Deşi şoferul a semnalizat că va trage pe dreapta, în momentul în care a oprit, maşina a fost lovită în spate de un scuter, marca First Bike, care nu a respectat distanţa regulamentară. „Am vrut să opresc la magazin să-mi iau apă, dar nu am apucat să cobor din maşină, pentru că am fost lovit de scuter“, a declarat şoferul Renault-ului. În urma impactului, conducătorul mopedului, Adrian Ignat, de 31 de ani, din Valu lui Traian, a căzut de pe scuter. El a fost transportat de o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Cadrele medicale spun că Ignat a suferit o contuzie la umărul drept şi a rămas internat. Oamenii legii i-au testat pe cei doi protagonişti ai accidentului cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.