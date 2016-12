Coliziune în intersecţie

Un cetăţean italian stabilit în România s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce a provocat un accident de circulaţie în municipiul Constanţa. Evenimentul rutier s-a petrecut ieri, în jurul orei 17.30, la intersecţia bulevardului Mamaia cu strada Unirii. Italianul se deplasa pe strada Unirii, către bulevardul Mamaia, la volanul unui autoturism marca Ford, cu numărul de înmatriculare CT 09 PPZ. Ajuns la intersecţia cu bulevardul Mamaia, acesta nu a acordat prioritate şi a fost acroşat de un autoturism marca Hyundai, cu numărul de înmatriculare CT 77 ARI, care se deplasa dinspre Delfinariu către staţiunea Mamaia. După impact, cele două autoturisme au fost proiectate pe scuarul ce delimitează benzile de circulaţie. În urma impactului, şoferiţa autoturismului Hyundai a avut nevoie de îngrijiri medicale. Italianul a fost testat cu aparatul Drager, însă acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Bărbatul susţine că accidentul nu s-a produs din vina lui. “Am ajuns la intersecţie şi am oprit. Am aşteptat să treacă o maşină, care a virat la dreapta pe Unirii, şi apoi am trecut. Ea a venit cu viteză mare şi a intrat în mine”, a declarat Ramuno Felice, de 59 de ani. Poliţiştii de la Rutieră au pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.