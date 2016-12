Coliziune în intersecţie

Neatenţia unei şoferiţe a făcut ca nu mai puţin de cinci tineri să ajungă, în noaptea de joi spre vineri, în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, în urma unui accident rutier petrecut, în jurul orelor 01.40, în zona Capitol. Potrivit anchetatorilor, Claudia S., de 22 de ani, a condus un autoturism marca Peugeot pe bulevardul Tomis. Ajunsă la intersecţia cu bulevardul Mamaia, spun oamenii legii, şoferiţa a trecut pe culoarea roşie a semaforului şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia Logan, la volanul căruia se afla Iacob P., de 23 de ani, din Constanţa. În urma impactului, Loganul a fost proiectat în zidul unui bloc. „Veneam dinspre Delfinariu. Nu am avut ce să fac ca să evit accidentul, ea a trecut pe roşu”, a declarat şoferul Loganului. „Am auzit o bubuitură puternică şi am coborât ca să văd ce s-a întâmplat. Am găsit Loganul înfipt în peretele imobilului. Norocul lor dar şi al nostru a fost că autoturismul nu a lovit cutia de gaz”, a precizat un locatar al imobilului. În urma impactului, ambii şoferi dar şi trei pasageri aflaţi la bordul celor două maşini au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili condiţiile exacte în care a avut loc accidentul rutier.