Coliziune în sensul giratoriu

07:47:44 / 21 Martie 2015

3 babe

va dau eu bilant mai negativ aflat de la vanzatoarele de la magazinul avicola. anu trecut au murit calcate 3 babe si un betiv in timp ce incercau sa treaca strada dinspre sat spre magazin. mortu e de vina ca a trecut pe loc nepermis desigur. dar totusi 3 babe cu sacosica in o mana si 5 lei in cealalta incercand sa traverseze pentru 10 oua. e penibil dle primar psd-ist de la Lumina ! in ritmul asta nu o sa mai aiba ce prostime sa te voteze !