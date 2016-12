Coliziune între o Dacie şi o autoutilitară

Un bărbat a fost transportat ieri după-amiază, la spital, după ce maşina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier petrecut în apropierea localităţii constănţene Nuntaşi. Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că Ion Tomescu, în vîrstă de 40 de ani, din Săcele, aflat la volanul unei Dacii, cu numărul de înmatriculare CT 05 THF, se îndrepta dinspre comuna Cogealac spre Nuntaşi, pe Drumul Judeţean 226 A. La intersecţia cu Drumul Naţional 22, bărbatul nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu o autoutilitară marca Isuzu, înmatriculată B 26 FRH, condusă regulamentar, dinspre Constanţa către Tulcea, de Mihai Balaban, de 32 de ani. „Nu am văzut duba aceea din cauza indicatoarelor de pe marginea drumului. Am încercat să trec şi am lovit-o”, a declarat Ion Tomescu, şoferul Daciei. „Mi-a apărut pur şi simplu în faţă şi nu am mai putut să fac nimic pentru a-l evita”, spune Mihail Balaban, şoferul autoutilitarei. În urma impactului, o persoană aflată pe scaunul din dreapta faţă al Daciei a fost rănită şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu ambulanţa. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei doi şoferi cu aparatul etilotest şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.