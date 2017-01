Colonel în rezervă jefuit de un escroc

“ÎŢI INSPIRA ÎNCREDERE” Un domn prezentabil, îmbrăcat elegant, care vorbeşte politicos şi îngrijit… Pare descrierea unui gentleman perfect. În realitate, nu este nimic altceva decât portretul unui hoţ pe care poliţiştii constănţeni îl caută, după ce miercuri a jefuit un bătrân în vârstă de 76 de ani, care locuieşte într-un bloc din zona Abator. Victima individului, Mircea Dorneanu, colonel în rezervă, povesteşte că bărbatul i-a bătut la uşă miercuri, în jurul prânzului, ţinând în mână o cutie plină cu oale. “Avea un aer care îţi inspira încredere, nu ştiu exact cum să mă exprim. Purta un costum gri, cămaşă şi cravată, arăta impecabil. Mi-a cerut voie să intre în casă pentru a-mi prezenta produsele acelea pe care susţinea că le avea de vânzare şi eu am acceptat. După ce mi-a vorbit puţin despre ele, eu am mers într-o cameră alăturată, ca să iau 100 de lei dintr-o agendă în care ţineam suma de 2.000 de lei. Aveam de gând să cumpăr câteva produse, m-am gândit că îmi va face o reducere”, povesteşte pensionarul. Nu şi-a dat seama că, în tot acest timp, străinul îl pândea, încercând să afle unde îşi păstrează economiile. “După ce am luat acea bancnotă de 100 de lei, am ascuns agenda sub pătura de pe pat. Nu m-am gândit nicio secundă că m-a urmărit”, îşi aminteşte pensionarul. El a mai declarat şi că văzuse cazurile de escrocherii prezentate la televizor, însă nu şi-a imaginat că “domnul prezentabil” este un escroc.

ALTĂ VICTIMĂ Hoţul nu a mai avut nevoie de nimic altceva decât de un moment de neatenţie din partea bătrânului. Şi a găsit pretextul necesar pentru a putea acţiona... “Mi-a spus că mai e nevoie de un singur lucru. Să dovedesc faptul că sunt pensionar, pentru că oferta lui se adresează doar acestei categorii. Eu am mers într-o altă cameră ca să caut un cupon de pensie, iar el a pus mâna în timpul ăsta pe cei 1.900 de lei pe care îi aveam în agendă”, a declarat Mircea Dorneanu. A realizat că a fost victima unui escroc abia la câteva ore după ce individul a părăsit apartamentul. Când a descoperit cele întâmplate, bătrânul a sunat la 112. “Sper să îl prindă înainte de a mai păcăli şi alţi oameni”, a mai spus bătrânul. Acesta nu este, însă, singurul caz în care indivizi certaţi cu legea profită de naivitatea unor pensionari care dau dovadă de prea multă încredere. O bătrână în vârstă de 89 de ani, ce locuieşte într-un imobil situat pe bulevardul Tomis, a fost jefuită, joi dimineaţă, de o femeie încă neidentificată. Oamenii legii spun că suspecta a convins-o pe octogenară să o lase să-i treacă pragul apartamentului, spunându-i că vinde detergenţi şi că vrea să-i facă o prezentare. Mai mult, femeia s-a oferit să-I şteargă bătrânei tocurilor uşilor, pentru a-I demonstra calitatea produselor. În realitate, mica “demonstraţie” avea ca scop ştergerea amprentelor hoaţei. Într-un moment de neatenţie, individa s-a furişat în dormitorul pensionarei şi i-a furat acesteia bijuteriile din aur, în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Poliţiştii constănţeni încearcă acum să elucideze cele două cazuri.

CAZURI SIMILARE De la începutul acestei luni, alţi trei pensionari au căzut victime escrocilor. Doi octogenari au rămas fără agoniseala de-o viaţă după ce le-au permis unor individe să intre în curtea casei lor pentru a le vinde borcane. După un scenariu bine pus la punct, hoaţele le-au dat o bancnotă de 200 de lei, pentru a plăti. În timp ce bătrânul mai căuta borcane, soţia lui a intrat în casă să schimbe banii şi să le aducă restul celor două impostoare. Una dintre ele a urmărit-o şi a văzut unde ţine banii şi, în timp ce cealaltă îi ţinea de vorbă pe octogenari, complicea ei a intrat în casă şi furat 5.000 de lei. O altă octogenară a fost păgubită cu 4.200 de lei printr-o metodă mai veche. Protagoniştii escrocheriei au fost un bărbat şi o femeie, cu vârste în jur de 50 de ani, cu o poveste lacrimogenă: sunt străini, au făcut un accident, o persoană este în spital, în pragul operaţiei, şi au nevoie de bani! În schimbul banilor, cei doi lasă garanţie aur sau bani. Cea de-a treia pensionară a fost lăsată fără un inel din aur după ce o femeie i-a stârnit curiozitatea spunându-i că îi poate prezice viitorul. Tot ce trebuia să facă pensionara era să pună un inel din aur într-o batistă şi să-l dea escroacei. La sfârşitul „şedinţei”, în loc de inel, femeia a găsit în batistă o crenguţă de copac.