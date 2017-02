Colonizarea, „o crimă împotriva umanității“

Candidat independent la președinția Franței, Emmanuel Macron a calificat miercuri activitatea de colonizare drept „crimă împotriva umanității”, declanșând o polemică virulentă, relatează cotidianul francez „Le Monde“, în ediția electronică de joi. Aflat în vizită în Algeria, Macron a făcut declarația pentru postul local de televiziune Echorouk TV. Fostul ministru al Economiei a fost întrebat despre o formulare pe care a folosit-o într-un interviu acordat publicației „Le Point“ în noiembrie 2016, când a spus că „în Algeria a existat tortură, dar s-au pus și bazele unui stat, există resurse bogate, există clasă de mijloc, iar aceasta este realitatea colonizării. Au existat elemente de civilizație și elemente de barbarie”.

La solicitarea jurnaliștilor algerieni, Macron a revenit asupra acelei declarații și a spus: „Consider că este inadmisibil să glorificăm colonizarea. Acum vreo 10 ani au existat persoane care au vrut să facă asta în Franța. Nu mă veți auzi niciodată spunând asemenea lucruri. Am condamnat mereu colonizarea, o consider un act de barbarie. Am spus-o în Franța, o spun și aici. Colonizarea face parte din istoria Franței. Este o crimă, o crimă împotriva umanității, o adevărată barbarie. Iar asta face parte din acest trecut pe care trebuie să ni-l asumăm, cerându-le scuze celor față de care am comis aceste gesturi”. „Le Monde“ notează că niciun responsabil politic francez nu a utilizat vreodată termeni atât de duri și niciun șef de stat francez nu a luat vreodată în calcul ideea unor astfel de scuze.

Afirmațiile lui Emmanuel Macron au declanșat un val de reacții în spectrul politic de dreapta și de extremă dreapta. Candidatul dreptei la prezidențiale, François Fillon, s-a pronunțat împotriva „detestării istoriei proprii” și a calificat spusele lui Macron drept „nedemne pentru un candidat la președinție”.