„Colosseum Tournament“ propune meciul de arte marțiale România - Germania

Tenis Club Idu din Mamaia va găzdui vineri, de la ora 19.00, prima gală organizată la Constanța de promoția de arte marțiale „Colosseum Tournament”, în colaborare cu Asociația Litoral - Delta Dunării. Sub genericul „Legends Of The Black Sea” (Legendele Mării Negre), promotorul ploieștean Gabriel Georgescu ne propune un eveniment sportiv alcătuit din 15 meciuri de kick-box și unul desfășurat pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts), patru în under-card și 12 în main-card. Ultimele șapte confruntări ale galei vor conta și pentru o inedită dispută România - Germania!

Mai mulți sportivi constănțeni vor urca în ringul de la Idu, cei mai cunoscuți fiind Cristian Stoica, Mădălin Crăciunică, Adrian Roșca, Cosmin Mărcuță, Costin Mincu, Marius Sandu și Liviu Iancu. În total, Constanța va fi reprezentată de zece luptători.

Disputele din main-card vor fi transmise în direct pe Digi Sport, cu începere de la ora 20.00. Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar accesul publicului în arenă va fi permis de la ora 18.00. Organizatorii au promis că spectatorii vor avea parte de multe surprize, dar și de câteva momente artistice. După cântarul oficial care a avut loc joi după-amiază, la Mamaia, a fost definitivat programul evenimentului.

Iată programul complet al galei „Colosseum Tournament - Legends Of The Black Sea”:

Undercard (ora 19.00):

categoria 75 kg: Tarkan Ismail (Keru Kento Constanța) - Ciprian Ostache (New Extreme Constanța)

categoria 65 kg: Marius Sandu (Axiopolis Cernavodă) - Liviu Iancu (Kickbox Ursoi Constanța)

categoria 63 kg (reguli MMA): Iska Ismailov (Absoluto Ploiești) - Gheorghe Lupu (Lion Moldova)

categoria 63 kg: Marius Manole (Sam Dojo) - Daniel Dragomir (Dacia Martial Arts)

Maincard (ora 20.00):

categoria 81 kg: Adrian Cibu (Tengu Cluj) - Constantin Rusu (Lion Moldova)

categoria 75 kg: Ozel Mustafa (CS Pontica Constanța) - Cristian Stoica (Tai-Chi-Do-Ryu Constanța)

categoria 75 kg: Marvin Belecciu (Știința București) - Daniel Pattvean (Respect Gym Găești)

categoria 65 kg: Ionuț Popa (Superpro Brașov) - Cosmin Mărcuță (Keru Kento Constanța)

categoria 86 kg: Fernando Pascal (Hemi Guard Fight) - Vlad Hurduc (Scorpions Iași)

categoria 70 kg: Tobias Blumenstengel (KSE-Gym Lion Cage) - Alex Voicu (Dacia Martial Arts Ploiești)

categoria 86 kg: Fabio Canitano (Gym Martial Arts - Academy Fischer) - Costin Mincu (Tai Shin Do Gym Academy București)

categoria 75 kg: Paul Leipi (Sukhothai Gym In Lahr) - Mădălin Crăciunică (Keru Kento Constanța)

categoria 77 kg: Dung Quang (Gym Martial Arts - Academy Fischer) - Adrian Roșca (Bogdan Ciubotariu Constanța)

categoria 91 kg: Robin Salehi (KSE-Gym Lion Cage) - Dănuț Hurduc (Scorpions Iași)

categoria 70 kg: Slawka Wittmer (Team Dragan) - Cristian Milea (Tai Shin Do Gym Academy București)

categoria 71 kg: Tim Muller (Gym Martial Arts - Academy Fischer) - Amansio Paraschiv (Dacia Martial Arts Ploiești)