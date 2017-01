Colţescu arbitrează amicalul de tineret România - Italia

Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru meciul amical pe care reprezentativa de tineret a României îl va disputa astăzi, de la ora 19.30 (în direct la Sport.ro), pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în compania selecţionatei similare a Italiei, informează frf.ro. Colțescu va fi ajutat la cele două linii de asistenții Radu Ghinguleac şi Mircea Orbuleţ. Arbitru de rezervă va fi Iulian Călin. Selecţionerul naţionalei Under 21 a României, Viorel Moldovan, a spus că meciul amical cu Italia este foarte important. „Italia este o echipă foarte bine organizată din toate punctele de vedere. Ei vin cu tot ce au mai bun și sunt convins că vor face totul pentru a câştiga acest joc. Am dosarul echipei Italiei, cu jucători foarte buni care activează în campionate străine. Au jucători capabili să facă diferenţa, iar noi trebuie să fim agresivi şi să nu le dăm spaţii de joc. Avem probleme de lot, Brănescu are o hernie de disc, Manea are o entorsă după meciul de la Craiova, mai avem ceva probleme la mijlocaşii din faţa apărării, dar în rest avem la dispoziţie tot ce are mai bun de oferit fotbalul românesc. Am convocat doar jucători pe care îi voi folosi în perspectiva viitoarelor preliminarii”, a declarat Viorel Moldovan.