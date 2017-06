Colțul Troll-ului - 26 de ani de tranziție, aceeași mizerie de țară

Tranziția s-a terminat. Trăgând linie, am eșuat lamentabil. România a avut cea mai redusă creștere a PIB din Europa Centrală și de Est (ECE), între 1989 și 2016 - de patru ori. Bulgaria ne-a bătut vag (4,1 ori), dar Ungaria, Cehia și Polonia sunt departe (5 - 7 ori), potrivit unui raport al Institutului de Cercetare a Calității Vieții (ICCV). „Ce-am obținut, după tranziție, este cea mai polarizată economie și societate din Europa. România este complet dezechilibrată, după ce, în toată această perioadă, s-a dus o politică a veniturilor mici (necesară, cică - n.r.). Azi, doar 59% dintre români sunt satisfăcuți de viața lor, față de 83% în cele mai dezvoltate 15 țări ale UE“, spune profesorul de sociologie Cătălin Zamfir, citat de zf.ro. PIB-ul pe cap de locuitor este de numai 8.000 euro, de patru ori mai mic decât în Germania sau Franța... Desigur, nu doar asta contează. Dincolo de PIB per capita trebuie să luăm în calcul și condițiile de sănătate, mediu, siguranță și educație; patru capitole la care, în esență, suntem praf și pulbere. La orice cifre/numere ne-am uita, tot ne dă cu rest. Spre exemplu, după 27 de ani de la revoluție, 27% din populație lucrează (sau, în multe cazuri, subzistă) în agricultură și produce doar 4% din PIB. No comment. Bonus - deși PIB-ul a crescut de patru ori, gradul de urbanizare a populației abia dacă a ajuns la 52%. În Vest, gradul ajunge la 90 - 95%! În fine, dacă nu crezi în asta, uite un indicator cât se poate de simplu și elocvent. În 2016, doar 47% dintre români se „lăudau“ cu un robinet cu apă potabilă și canalizarea aferentă acestei instalații „moderne“ (dezvoltată în Roma antică, apropo...). În Germania, 99% din populație are acces la rețea de apă potabilă... Yey!