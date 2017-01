Colțul Troll-ului - Alo, am văzut un fost fumător!

Alo, hello, am văzut un fost fumător! Nu, nu vreau să-l duceți la spital, căci boala asta a lui este extrem de amuzantă pentru oamenii normali, fumători sau nu. Aroganța extremă, superioritatea - crede el/ea - dobândită printr-un mare exercițiu de voință și modul în care încearcă să ascundă (și eșuează lamentabil) faptul că și-ar vinde un rinichi pentru a fuma o țigară sunt de-a dreptul isterice. Dar nu fumează, căci ar fi o mare înfrângere. Sau fumează trabuc, la el acasă, căci e OK. La fel cum sunt vegetarieni care mănâncă pește. „Logică“, frate! Acum are o nouă unealtă pentru a-și exprima frustrările - linia telefonică de reclamat oamenii care fumează în locuri interzise (pe Terra, gen, la cum evoluează lucrurile). E încă o dovadă de cinism. La fel ca lista ANAF, pe care vor fi trecuți cei cu datorii mai mari de 100 lei către stat. Chestiile astea ne vor pune pe drumul cel bun către zona euro, către civilizație. Clar. Unde-s liniile telefonice de reclamații cu adevărat importante. Alo, am văzut o autostradă mai scumpă decât în Germania, care nici măcar nu-i deschisă! Alo, am văzut un politruc care devaliza o companie de stat! Alo, am văzut o clasă politică 100% coruptă! Alo, am văzut o economie atacată de teroriști aleși (iluzoriu) democratic! Alo, sclavia a reînviat, trăiască salariul minim! Sau, în fine, dacă nu vă plac astea macro (deși ar trebui), hai la nivel micro - Alo, am văzut un jandarm care freca menta în timp ce un meltean bătea o salvamontistă! Alo, jandarmul ca jandarmul, dar nimeni din barul ăla n-a ridicat un deget! Alo, dacă era permis fumatul în bar, îi stingeam o țigară în ochi, după care mă lăsam de fumat!