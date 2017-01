Colțul Troll-ului - ANAF sare din Jurasic în internet

ANAF se mută pe net. Doamne-ajută! Singura temere ar fi că saltul e cam brusc. E ca-n „Odiseea Spațială 2001“, când se ajunge din epoca de piatră în viitorul cu nave spațiale capabile de călătorii interstelare. În cazul Fiscului, trecem de la dinozaurul cu faxuri lipite pe spinare, care se plimbă printre ghișee și predă plicuri poștașului, la... INTERNET! ANAF vrea să trimită tot mai multe documente online, între care și înștiințările de plată, titlurile executorii și somațiile. De asemenea, se încearcă poprirea și deblocarea online a conturilor. Ba mai mult, după cum spune șeful Direcției Mari Contribuabili din Fisc, Ionuț Mișa, n-ar fi exclus să vedem și comunicare video între instituție și contribuabili. Toate bune și frumoase, dar apare o problemă, semnalată de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban - „Custozii bazelor de date, care, până la urmă, sunt instituţii ale statului, nu comunică între ei. Nu are interoperabilitate această linie de IT. Mi-e destul de greu să înţeleg de ce se întâmplă așa ceva în 2016“. În esență, ANAF are voință, dar cu un 386 din 1900-toamna și un modem din vremea bunicii nu ajungi foarte departe. Măcar e pe drumul cel bun.