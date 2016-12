Colțul Troll-ului - Avem birocrați, pardon, tehnocrați! Yey?

Noul guvern tehnocrat are un program. Iar în program sunt câteva lucruri bune. Din păcate, nu la economie, pentru că... motive. Unde-i cuvântul „privatizare“? La CEC, la EximBank, la CFR Marfă? Nicăieri. În schimb, găsim „crearea unui fond național de investiții și a unei bănci naționale de dezvoltare“, ba chiar și - atenție, că asta e pe bune - „înființarea unei școli superioare de administrație publică care să susțină evoluția în cariera publică pe baza unui program de dezvoltare profesională“. Ce reacție să avem? Analistul Florin Cîțu are una extrem de sinceră - „WTF, people?!? Este fix opusul unei reforme. Este o creștere a statului, completată de încă o fabrică de birocrați!“. El remarcă, de asemenea, că la fiecare două paragrafe din program apare o propoziție despre fonduri comunitare, iar legenda e veche - mai multe și mai bune (nu că ne-am învăța minte vreodată). Ce urmează, însă, demonstrează clar că funcționarii, pardon, tehnocrații noștri nu înțeleg cum funcționează o economie, spune Cîțu: „Avem nevoie de dereglementare, competiție și economie de piață adevărată, nu de dezbateri publice și pachete finanțate de stat. Ce scrie în program? Citez - „lansarea unei dezbateri publice în vederea formulării unui pachet de politici pentru creșterea gradului de ocupare prin crearea de locuri de muncă corelat cu dezvoltarea unei politici de urbanizare și stimulare a atragerii și reintegrării românilor din diaspora“. Clar, nu?“. În opinia analistului, programul de guvernare este OK, dacă îl privim prin ochii unui birocrat: „Să nu faceți greșeala să-l priviți prin ochii unui om care crede în libertate economică, drept la proprietate, piață și competiție. O să vă stricați ziua, așa cum am pățit eu“.