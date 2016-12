Colțul Troll-ului - Bancă pentru Locuințe, Sugari și Deturnare de Fonduri

CE SĂ VEZI! În spatele simpaticului sistem cu nume nemțesc (bauspar), băncile de economisire - creditare, ce poartă-n coadă acronimul BpL (bancă pentru locuințe), se ocupă, pare-se, de chestiuni mult mai profitabile, precum deturnarea de fonduri. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, BCR BpL și Raiffeisen BpL sunt acuzate de asta de către Curtea de Conturi - „Nu-i surprinzător decât pentru diplomații care au încercat pe orice căi să convingă CdC să își retragă raportul de control de la începutul anului, din care rezultă o deturnare de fonduri de 328 milioane lei, comisă cu finețe austriacă de sofisticatele bănci. În plus, acuzația este depusă la DNA, ceea ce înseamnă că sunt sesizate și fapte de corupție ale unor demnitari, nu doar o deturnare de fonduri. Fiind vorba de bani publici, aferenți unor programe naționale, gândul ne duce la Ministerele Finanțelor și Dezvoltării. Desigur, nu poate fi exclusă nici autoritatea de supraveghere și control al pieței bancare, fără avizul căreia nu puteau fi puse în piață produse de economisire - creditare destinate copiilor sub un an sau pensionarilor de peste 70 de ani“. Ce urmează? Ca-n cazul Lukoil, ar trebui să se pună sechestru. Cele două bănci sunt sortite, deci, falimentului și, nefiind de importanță sistemică, ele nu vor fi salvate, nici prin bail-in, nici prin bail-out. Ce se întâmplă, însă, cu banii deponenților? Rămâne de văzut.

CONTRACTE CU MINORI

De notat că cei de la BCR au spus că nu există o anchetă a DNA privind sistemul de economisire - creditare; de asemenea, gașca BpL a acționat în instanță CdC, pentru interpretare abuzivă a legii. De cealaltă parte, Curtea de Conturi notează că succesul programelor derulate de cele două bănci este foarte mic, sub 5% (1,53% la BCR, respectiv 3,77% la Raiffeisen) - „Clienților li s-a permis să încaseze fără drept prima de stat. Pentru cele mai multe contracte de economisire - creditare cu o durată mai mare de cinci ani, băncile nu au condiționat acordarea primei cu obligativitatea justificării prin documente a utilizării sumelor în scopuri locative (achiziție de locuințe, modernizare etc.). În cele mai multe cazuri s-a ajuns la rezilierea contractelor, la solicitarea clienților; lor li s-au pus la dispoziție banii economisiți, primele de stat solicitate de bancă și dobânzile acumulate, prin încălcarea prevederilor legale“. CdC mai spune că cele două bănci au încheiat contracte cu minori, ba chiar că a găsit cazuri în care bancherii bătuseră palma cu copii care nu împliniseră nici măcar... un an.