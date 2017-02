Colțul Troll-ului - Bancheri în stradă. Ipocrizia #rezistă

Ce ți-e și cu bancherii ăștia. Li se pune subvenția Prima Casă pe tavă, ca să nu moară de foame, cu riscuri masive pentru datoria viitoare a țării, justiția le cam ține partea în procesele privind clauzele abuzive, au garanția că vor fi salvați cumva, de cineva, în caz de belele financiare (cauzate tot de ei, cel mai probabil), și totuși joacă indecis. Mereu indecis. CEO-ul Raiffeisen Bank, spre exemplu, a fost în Piața Victoriei, alăturându-se protestului împotriva OUG 13. Foarte frumos. Prezența sa a fost taxată imediat de Dragnea & Co., din motive lesne de înțeles (multinaționale, străini, sediu închiriat în trecut la Sibiu via președinte de țară cu nume nemțesc etc). Steven van Groeningen s-a apărat, spunând că afacerile din România au nevoie de predictibilitate, nu de legi adoptate peste noapte (e adevărat, ce-i drept). În fine, și șeful BRD, Francois Bloch, a vorbit în termeni favorabili despre proteste, notând că „nu se poate vorbi despre instabilitate politică în România“ - „Ceea ce vedem astăzi este un exercițiu democratic“. Băieți, dacă tot vă pasă atât de tare de oameni, zic să tăiați un pic dobânda la credit, să eliminați o clauză abuzivă la alegere și să acceptați o dare în plată în plus față de plan. Abia apoi ieșiți în stradă. Poate așa o să vă simpatizeze oamenii.