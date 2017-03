Colțul Troll-ului - Bancherii români își șterg lacrimile cu bani

Viața este grea în România. Dacă te cheamă BCR, însă, viața e mai OK, căci închei 2016 cu un profit micuț de un miliard de lei (225 milioane euro), reprezentând 25% din întregul câștig al sistemului bancar, și el prăpădit, de un miliard de euro, „decât“ dublu față de media europeană. Și 2016 a fost an greu, cu risc sistemic sever, nu-i așa? Cu circ pe la Curtea Constituțională și avertismente macabre de la mămica BNR... Săracii oameni. OF! OF! Situația de râsu'-plânsu' e remarcată, bineînțeles, și de inamicul numero uno al banksterului român, avocatul Gheorghe Piperea - „Și când te gândești că au plătit atât de mult impozit (respectiv 16% dintr-un miliard de euro, minus costurile cu prețurile de transfer, minus pierderile financiare raportate din anii anteriori, adică aproape ZERO...), mai că îți vine să îi lauzi că au reușit să convingă statul român să pompeze rate și dobânzi de miliarde în credite „comerciale“ și să blocheze alte miliarde în mărețul program-subvenție Prima Casă“. Să mai zică vreun hater că mediul de afaceri românesc e neprietenos... Dar zice cineva una ca asta?!? „Cu siguranță nu domnul Treichel (șeful suprem al BCR RO - n.r.), care, cu emfază, notează că nu l-ar speria nici măcar instituirea unei taxe speciale pe businessul bancar, așa cum s-a întâmplat în Ungaria“, conchide Piperea. Go, Bromania!