Colțul Troll-ului - BNR va lua decizii în văzul lumii

Am trăit s-o vedem și pe asta! Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus joi ce salariu are - 13.601 euro, respectiv 61.203 lei pe lună. Să zicem că știam deja asta și că nu credeam zvonurile care au apărut recent (cum că boss-ul suprem al BNR ar fi câștigat 40.000 euro pe lună); important nu este neapărat cât câștigă șefimea băncii centrale, ci ca veniturile să fie transparente și justificate. Să fie informații publice. Și uite că (aș vrea să cred că datorită presiunii mass-media) BNR a decis joi că, de-acum înainte, va publica veniturile realizate de membrii CA al instituției, ba chiar și minutele ședințelor de politică monetară (!!!). Asta da victorie! Iată declarația lui Isărescu: „Vă prezint salariul net și indemnizația de conducere care revin guvernatorului. Salariul net lunar este de 42.727 lei, iar indemnizația lunară pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație este de 18.476 lei. Astfel, venitul net lunar total este de 61.203 lei (13.601 euro, la un curs de 4,5 lei/euro)“. Desigur, el a spus că decizia a fost luată în contextul în care toate băncile centrale din Europa fac demersuri întru creșterea transparenței. Și încă o precizare - Isărescu a spus că nu a depus încă cerere de pensie, așa că nu încasează decât salariu: „Am considerat că este un gest normal și frumos să nu încasez și pensia atâta vreme cât iau un salariu de la BNR. Pensia va intra în plată după depunerea dosarului și nu se plătește sub nicio formă retroactiv“.