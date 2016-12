Colțul Troll-ului - Brexit, nu-i panică, man!

20:37:18 / 25 Iunie 2016

efectele brexit-ului

Domnule Paul ! Efecetele brexit-ului vor dura pe parcursul a cel putin sapte luni , am scris bine , pentru ca pierderea GB a fost semnificativa dupa cum ati afirmat ca ca nimic nu este moca si sa nu uitam ca GB este un motor economic inportant in aceasta zona a UE chiar daca au iesit ......pe hartie , dar in fapt depindem si de domniile lor . Asta este ! Chestia cu petrolistii , este un motiv pueril pentru ca lupta este dusa pe mai multe fronturi privind energia , la acest capitol nu GB este din fericire motorul in UE , domniile lor sa nu uitam ca depind de fratii scotieni ....cam acesta este motivul . Buba mare este Bursa londoneza din Wall street unde se joaca multe din actiunile continentale si nu numai ! Sa auzim numai de bine !