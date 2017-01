Colțul Troll-ului - Bugetarul care se spăla cu lux pe față

Eu sunt fan Radu Frîncu. Pentru că-mi plac profesioniștii. Iar când vine vorba de arta devalizării companiilor de stat, Frîncu are centură neagră cu toți danii din lume. E Neo. E Ghandi. Dacă Chuck Norris ar fi bugetar, l-ar chema Radu Frîncu. Amatorii fură finuț, gândindu-se, în mod banal, că vor rezista la nesfârșit în funcție. Câte-un pic, așa, cât să nu bată la ochi. Și sunt un pic mai bogați. Maeștrii, în schimb, n-au timp de prostii. Rup compania de stat, o fac praf, o bagă în groapă cât ai zice BlackBerry Porsche Design de 12.000 lei. Ce poți să pățești? Câtă închisoare să faci, dacă ești prins de DNA & Co.? Și cine-ți mai ia banii mutați cu lopata în contul elvețian? Ce să mai vorbim de experiențe. Poate procurorul să-ți ia săptămâna petrecută în lux la Ibiza cu amanta Miss Turism 2010? Nu. Iar Frîncu, în calitate de bugetar-șef la CARE România (EximAsig), știa foarte bine asta. D-aia conducea un Ferrari luni, un Bentley marți, un X6 cu anvelope d-alea scumpe miercuri și tot așa. D-aia purta costume handmade italiene, asortate la geanta Louis Vouitton și bijuteriile Cartier. Și d-aia vorbea, în weekend, la telefonul Vertu, care nu costă decât vreo 43.650 lei. Și d-aia nevastă-sa mânca prânz de 3.000 lei în centrul Capitalei (nu doar a României). În fine, dimensiunile dezastrului sunt SF. Potrivit unui raport al Corpului de Control al Guvernului, în nici doi ani, Frîncu a devenit proprietarul unui Bentley, a cheltuit 831.177 lei și 53.173 euro din fondurile companiei, în interes personal sau pentru alte persoane din afara companiei, a decontat 65.895 lei și 31.663 euro pentru sejururi efectuate cu familia (sau amanta) la Ibiza, Cannes, Disneyland Paris și în stațiunea Ischgl din Austria, a acoperit 12 note de plată pentru mese de lux servite de soția sa la restaurant, a cumpărat anvelope noi pentru mașina sa BMW X6, produse Louis Vouitton, bijuterii Cartier și un telefon Vertu. În fine, el a strâns 53 de infracțiuni de abuz în serviciu și șapte de uz de fals, în dosarul penal prin care doar ce-a fost trimis în judecată. Like a boss!