Colțul Troll-ului - Când ești România, îți meriți soarta

Bromania - much țară, very antrenant. Guvernul a decis, în clasicul stil comunistoid, să redistribuie la buget, dacă e cazul, și rezervele companiilor de stat. Dar stai, că cică banii nu mergeau în dezvoltare, ci erau folosiți la diverse plasamente financiare, inclusiv în titluri de stat românești... Practic, Centrul ajunsese să se împrumute din banii proprii și să plătească și dobândă pentru asta, a remarcat ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan. Acum, rezervele făcute înainte de 2016 pot fi trase la buget, sub forma legală de dividende extraordinare. Oau! Și, în plus, prin HG, cel puțin 90% din profitul net al companiilor de stat merge tot la vistieria centrală. Să vezi acum dezvoltare! Ștefan a notat că toate activele pe care statul le are la companiile în care-i acționar majoritar au generat, în 2016, puțin peste două miliarde lei - „Randamentul este inadmisibil de mic. Niciun investitor privat n-ar accepta asta. Până acum, legea permitea ca statul să încaseze doar 50% din profit, însă se putea decide separat, de la caz la caz, dacă suma era mai mare. Majorând procentul, vom încasa 3,14 miliarde lei. Se poate face însă o derogare, în funcție de nevoia de finanțare a societății respective“. Fostul bancher Lucian Isar remarcă, amuzant, că statul a făcut un mare progres observând acest... truism - „La asta se oprește, din păcate, progresul. Decizia este una clasică pentru un stat capturat“.