Colțul Troll-ului - Cerșetorii români spală parbrizul Volkswagen

Dosarul căzu sec pe biroul unuia dintre directorii Volkswagen. „Alți fraieri de plătit din fondul de golf și SPA - Cazul 2.879 - România“, scria pe coperta lui frumos decorată cu filigran de aur. Frate, dă-o-n poluarea mă-sii de viață, iar luăm din fondul de golf! În ritmul ăsta, ajungem să jucăm pe Coasta de Azur sau în altă speluncă d-asta comercială, exclamă directorul, vădit frustrat de efectele directe ale scandalului Dieselgate. N-avem nimic împotriva lor, țipă el la secretară? Păi, șefu', i-am prins pe camere cum umflau dauna. Au măsluit numărul de mașini pe care e instalat softul, au schimbat din pix nivelul taxei de poluare, și-au îndoit oglinzile în parcare, au dat cu piatra în portieră - mișcări standard premergătoare depunerii dosarului la asigurător. Păi și la ce sumă au ajuns? Cât trebuie să le dăm și ăstora, că m-am săturat! Avem amenzi de 13, 16, 18 miliarde dolari în SUA, ăștia cât vor? Secretara șopti - 30 de milioane de euro. După o tăcere neplăcută de 20 de secunde, directorul izbucni într-un râs isteric și începu să scotocească febril prin sertarele biroului masiv din lemn de sequoia, tratat cu praf de meteorit și praf roșu de pe Marte. Ha, gata! Am rezolvat-o și pe asta. Scoase o pungă și i-o azvârli în scârbă secretarei. Ia și vinde asta, după care trimite-le cecul la București. Da' ce-i asta, șefu', întrebă secretara. La naiba, e un ceas primit de Crăciun de la fata dinaintea ta. Are limbi bătute cu diamante, rotițe din adamant și khorium (ăsta-i un metal care nu există, în mod oficial, așa că shhhh!) și o baterie nucleară, plus că-i 100% rezistent la orice tip de apocalipsă. Dar are prea mult roz și nu-l port! Hai, fuga la amanet cu el, că altfel plătim 30 de milioane de euro astea din prima ta de Crăciun!

