Colțul Troll-ului - Cocovane, șofrane, ați luat BAC-ul, bă?

Nu doar „prezența“ la vot demonstrează că hipsterii sunt singurii cărora le mai pasă de politică, ci și căutările pe Google din 2016. Mitul că românii sunt interesați de fotbal și politică este, fără doar și poate, BUSTED! Cele mai populare căutări au fost Euro 2016 (fotbal), rezultate la BAC (sport extrem), filme online gratis subtitrate (sărăcie, piraterie), rezultate evaluare națională (adică „ne uităm sau nu la Euro 2016?“), Pokemon Go (hype-ul e hype, ce mai!), iPhone 7 (EVIDENT!), calendar ortodox (no comment), Slither.io (dacă tot n-am luat BAC-ul), răspunsuri Pixwords (și cică jocul îți îmbunătățește vocabularul) și Donald Trump (manele). În opinia românilor, evenimentele anului au fost Euro 2016, BAC-ul, evaluarea națională, jocurile olimpice de la Rio, campania de „reduceri“ Black Friday, admiterea la liceu, meciul de fotbal România - Polonia, Brexitul, alegerile din SUA și cutremurul ăla mai serios. Vezi trendul, da? La fel stăm și la capitolul „Cum să?“. Românii nu vor să știe cum și cu cine să voteze, ci cum să programeze PC-ul să se oprească singur, la un moment dat, sau cum să facă mămăligă pentru momeala de pește... Deplastifiatul unei hârtii (?!?) și trasarea unui teren de fotbal sunt alte curiozități de top, la fel ca și regulile jocului slither.io și modul de consum al cafelei verzi. Alții se întreabă cum se manifestă hernia de disc și cum se cultivă șofranul (WTF?!?)... OK, am căutat și eu pe Google - 500 grame de șofran costă între 2.000 și 10.000 lire sterline, în funcție de calitate. E de înțeles. La capitolul „Cine este?“ devine și mai clară lipsa de informare într-ale politicii - cine e Donald Trump? Cine e Nicușor Dan? Cine e președintele SUA? Cine e noul primar al Constanței? Nu lipsesc nici mondenii - Carla's Dreams, Dorian Popa și Mariana Moculescu. La final, tot de „no comment“, avem rețeta cocovan, adică „coq au vin“...