Colțul Troll-ului - Cu legea supermarkturilor, azi muream de foame

Din ciclul „Gloanțe trecute pe la ureche“ - de azi ar fi trebuit să avem, potrivit unei legi 100% tâmpite, 51% produse românești în supermarketuri. Ce-i amuzant e că, în cazul legumelor și fructelor, aplicarea legii ar fi însemnat să facem foama azi. De ce? Pentru că-i zăpadă. „Unde să găsească „șmecherii“ ăștia din multinaționale ardei capia, țeină, morcovi și alte legume made in Romania? Trecând peste zăpada mare care a distrus o grămadă de solarii, cum ar produce țăranul român cel lăudat cantitatea necesară de legume pentru întregul popor român?“, se întreabă senatorul Florin Cîțu. Oricum, cei care au gândit legea supermarketurilor au demonstrat, cât se poate de clar, că pentru ei nu există conceptul de piață liberă. Ce vrei, sunt aceiași oameni care subvenționează tot ce mișcă, inclusiv laptele aruncat pe câmp. Cât se poate de trist să vezi atâta naționalism, protecționism, populism, birocrație și incultură economică... Vorba lui Cîțu - am plecat de la „nu ne vindem țara“, am trecut prin „străinii ne atacă moneda“ și am ajuns la „minimum 51% produse românești în supermarketuri și pământ, păduri și resurse care trebuie să fie exploatate atât cât spune statul și NUMAI de români“. Fapt divers - legea asta n-ar fi încalcat procedurile UE și știi de ce? Pentru că Uniunea, în vaga ei înțelepciune, permite producătorilor bulgari și unguri din zonele de frontieră să aducă produse în România, care sunt considerate „locale“.