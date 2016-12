Colțul Troll-ului - Dacă te tai, curge grăsime?

Am văzut la teleshopping cel mai tare produs ever! O centură pe care ți-o legi de brâu și pari mai slab(ă). Cât de tare e asta? Au încercat oamenii cu aparate de fitness, dar n-a mers, căci gloata care se uită la teleshopping nici nu știe să monteze aparatele respective. Și, oricum, dacă te uiți la TV în creierii după-amiezei, e clar: forma fizică nu-i chiar prioritară pentru tine. Dar, cu o simplă bucată de material textil cu arici, problemele tale dispar. Colăceii de pe burta „lucrată“ în sesiuni lungi de telenovele și talk show-uri îndobitocitoare de la TV dispar, ca prin minune, cam cum a dispărut forma bună a Simonei Halep. Ai zice chiar că cineva a pariat pe dispariția colăceilor tăi! Nici măcar n-o să mai arăți ca un porc grăsun OK, ci ca un porc grăsun diform! Cât de cool e? O să fii gras la cap și gras la picioare, iar mijlocul o să fie de fotomodel (la final de carieră, după zece ani de mâncat șaorma - n.r.). „Vedeta“ rugată să prezinte centura asta magică e aceeași care ridică în slăvi și o mizerie de blender, în care poți să toci diverse prostii din casă fix 10 minute, până când plasticul chinezesc din care-i făcut cedează. D-aia costă 120 lei două bucăți, ba chiar primești cadou și o centură de „slăbit“, și un set complet de 10 neuroni noi, colorați diferit, numai buni să-i țină companie singurului tău neuron. Acum vor fi 11, ca într-o echipă de fotbal, în care ai putea să joci chiar tu, dacă-ți pui centura magică și consumi niște praf de zeolit recoltat din pulbere de celuloză aruncată de țigani la gunoi!