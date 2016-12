Colțul Troll-ului - De ce nu mai parchez ca un bou? De frică!

Oamenii care pleacă în vacanță și documentează pas cu pas întreaga aventură sunt cei mai amuzanți. Hoții nu sunt la fel. Viața asta în afara legii are probabil efecte amare asupra simțului umorului. Eu, dacă aș fi hoț și aș goli locuința unui om plecat în vacanță, i-aș trimite diverse poze pe Facebook/e-mail - „Hey, uite-ți televizorul! E ultima dată când îl vezi!“ sau „Ce laptop frumos, cum să te desparți de el? Te-ajut eu, stai liniștit(ă)“. O altă metodă haioasă, zic eu, de trolling face parte din categoria „Parchez ca un bou“. E OK, faci poză, apoi scrii un comentariu acid în care-l compari pe respectivul șofer cu rude îndepărtate din regnul animal, cunoscute pentru inteligența redusă, precum vaca sau pițipoanca. Dar hai să ducem chestia asta la nivelul următor! Un soi de „Parchez ca un bou+“. În loc să fotografiezi de la distanță mașina trasă pe două locuri rezervate persoanelor cu handicap, fă un macro cu mâna ta, care ține strâns o șurubelniță, apoi încă un close-up cu portiera mașinii, pe care ai scrijelit artistic oareșce injurii. După care vine comentariul acid. A fost o campanie interesantă, cu stickerele imposibil de dezlipit. Dar se rezolva cu o vizită la spălătorie, nu era chiar atât de grav. O portieră „decorată“, însă, poate și-un far spart... cine-ar mai parca aiurea, știind că există o asemenea gașcă de „Avengers“ în oraș?