Colțul Troll-ului - Debitor de miere, creditul luat se cere

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, se exprimă și ne învață că un credit luat trebuie dat înapoi, nefiind nicidecum un caz clasic de „ursuleț de miere, ce se dă nu se mai cere“. Și-n plus, dacă-ți faci casă cu banii împrumutați, devii robul casei, nu al băncii, așa cum susțin haterii urâcioși - „Oamenii călătoresc cu avionul, dar nu trebuie neapărat să știe cum funcționează motorul cu reacție. Ce trebuie să știe este că în avion sunt reguli precise. De aceea, chiar dacă mergi frecvent cu avionul, accepți plictiseala aceea cu prezentarea măsurilor de siguranță. Așa e și la bancă. Omul trebuie să accepte că un credit luat se dă înapoi. Te împrumuți pe 30 de ani, o viață de om adult. Am ajuns robul băncii, spui repede. Nu, ai ajuns robul a ceea ce ai făcut cu banii. Iar bancherul, ca stewardesa din avion, trebuie să îți facă instructajul plictisitor - astea-s serviciile, astea-s condițiile“. Șeful BNR consideră însă o greșeală prezentarea (în general - n.r.) a tuturor clauzelor abuzive/neabuzive - „Asta este treaba avocaților... Oamenii trebuie să înțeleagă că, dacă iau un credit, este necesar să se organizeze și să dea banii înapoi, ceea nu e deloc ușor. Creditul are o perioadă mare de euforie, de câteva zile, dar una și mai mare de durere, când începi să-l dai înapoi. Iar asta poate să dureze 20 - 30 de ani. Te înnebunește. Nu cred că e stres mai mare pentru un om decât să știe că are o datorie de rambursat în fiecare săptămână. În această direcție trebuie orientată educația financiară a populației“. Cum era de așteptat, comentariile sale au ajuns și la urechile avocatului Gheorghe Piperea - „I-auzi, cică a lua un credit înseamnă a lua un credit. Pe bune? Și a crea bani din nimic înseamnă a crea bani din nimic și totuși, pentru acest nimic malefic, salariile, casele, viitorul și libertatea oamenilor sunt executate silit, ca și când ar fi robii din vremea Evangheliilor“.