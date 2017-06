Colțul Troll-ului - Debitorii-n franci primesc o concluzie-n bot

Vești deloc bune pentru românii cu împrumuturi în franci elvețieni. Concluziile avocatului general al Curții de Justiție a UE, Nils Wahl, în celebra cauză Andriciuc VS Banca Românească, sunt 90% negative... Asta în ciuda semnalelor puternice că decizia urma să fie una favorabilă consumatorilor. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, concluziile emise contrazic clar o altă cauză (Kasler), în care, culmea, același Wahl a fost avocat general, și sunt contrare modului în care s-au desfășurat „ostilitățile“ - „Deși CJUE poate ajunge, în iunie, la alte concluzii, eventual pozitive, nu mai are nicio importanță - în peste 90% dintre cazuri, soluția Curții este concordantă cu concluziile avocatului general. Manole Le Macon (guvernatorul BNR, Mugur Isărescu - n.r.) poate să deschidă, deci, o șampanie Dom Perignon, că are cu ce. Sau un vin de Drăgășani, că are de unde. Iar banksterii se pot bucura, în continuare, de paradisul legal și jurisprudențial românesc“. Pe scurt, concluzia lui Wahl este următoarea: „În lipsa unor elemente care să ateste că banca a fost în măsură să anticipeze o evoluție istorică a cursului leu - franc elvețian de amploarea celei observate începând din 2007 și că a omis în mod deliberat să informeze clienții, este în mod clar nerezonabil, în opinia noastră, să se impună băncii să suporte singură riscul de schimb valutar“. De notat că poziția oficială a agentului guvernamental al României la CJUE este pro-consumatori. He...