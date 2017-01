Colţul Troll-ului - Dezintoxicarea de „jmekerie“

România este, în ciuda aparenţelor, un copil răzgâiat care a înţeles extrem de greşit conceptul de libertate. Democraţia postdecembristă a fost interpretată drept permisiune de a face orice, pentru că se poate şi pentru că de ce nu. Românul fură, vandalizează, trece pe roşu, dă şpagă, taie linia continuă, aruncă ţigări pe jos, urinează în public, dărâmă blocul cu manele, face grătar în parcare, face nuntă în stradă, parchează unde îl taie, angajează minori, aruncă copii la tomberon, doarme cu maidanezi etc. etc. etc. La rândul său, statul urmează o linie similară - suprataxează când economia e praf, concediază, taie, spânzură, ignoră, uită, nu face, fură. Lista poate continua, dar n-are rost. Ştim. Ce soluţii ar fi? Pedeapsă cu moartea pentru ilegalităţi şi mârlănii ar fi prea mult. Însă închisoare şi amenzi usturătoare n-ar fi rău. Evident, lumea ar protesta, spunând că salariile noastre sunt mici şi că viaţa e grea. Corect. Atunci, nu mai trece pe roşu! Dacă tai linia continuă sau blochezi o bandă pentru că ţi s-a făcut poftă de un covrig, înseamnă că îţi permiţi să plăteşti amenda de 10.000, 20.000, 160.000 lei. Ce-ar fi ca cei care urcă la volan beţi şi fără permis să nu mai iasă în vecii vecilor din puşcărie, iar familia lor să plătească 30 de ani amenda de 250.000 lei? Ar rămâne televiziunile fără ştiri. La fel, de ce credeţi că americanii se tem de Fisc şi nu aruncă niciodată niciun bon fiscal, chit că şi-au luat doar gumă de mestecat de la ghereta din colţ? Pentru că e şpaga consistentă? Nu. Pentru că amenda e mai mare decât valoarea cumulată a casei şi maşinii. Şi pentru că impozitul pe venit e un dar de la zei faţă de perspectiva unei celule din penitenciarul federal.