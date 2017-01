Colțul Troll-ului - Discriminare să fie, dar să știm și noi de ea!

Ca să fie clar pentru toți banksterii - Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) nu a primit nicio reclamație de la cetățeni sau ONG-uri cu privire la presupusul caracter discriminatoriu al legii conversiei creditelor în franci la cursul istoric. Cum așa? Păi, simplu. Sunt oameni și „oengiști“ care înțeleg că un credit în CHF are o ștampilă clară de produs toxic și înșelător, pusă de diverse instanțe din România. Creditul în euro - (încă) nu. Mai sunt și alții care nu cred asta și iau partea băncilor. Dar ce să vezi! Probabil că nici ei nu știau că există CNCD... hu hu! În fine, iată ce-a spus luni șeful Consiliului, Csaba Ferenc Asztalos - „Într-adevăr, sunt state comunitare, precum Ungaria, unde s-a reglementat conversia tuturor creditelor din valută în moneda națională. Din ce am înțeles eu, condițiile de contractare a împrumuturilor în CHF au fost diferite, în sensul în care nu s-a luat în calcul vreo limită de creștere a cursului de schimb. Existau diferențe între franci și alte valute“. El nu exclude posibilitatea ca legea conversiei să fie discriminatorie, dar subliniază că analiza finală trebuie să fie realizată de economiști și juriști. Și-n plus, contează verdictul Curții Constituționale, nu-i așa?