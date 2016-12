Colțul Troll-ului - Dumnezeu ăsta e al dracu' de absurd

Nu mai omorâți copiii în pântece pentru că îi trimiteți în iad. Mai bine nașteți-i, botezați-i și apoi omorâți-i! E un păcat mai mic, zice popa Matei Vulcănescu, încercând să facă un soi de campanie anti-avort. Boss, ai dat cu candela-n baltă rău de tot. Dar problema mea nu-i strict cu tine. Ci cu Dumnezeu ăsta, care, din câte zici, e al dracu' de inflexibil, ba chiar ușor absurd. Deci un copil nenăscut, care, practic, n-a făcut nimic rău, ajunge în iad, dacă este avortat. Nu-l recunosc ăia la poartă, dacă nu-i botezat, sau ce? Parcă și-l vezi stând la taclale în iad cu criminali în serie, dictatori celebri, politicieni șpăgari și periculos de corupți din România și, evident, cu mă-sa, care, deși botezată, tot în iad a ajuns. Tu ce-ai făcut, bă, l-ar întreba Hitler. Am fost avortat, nene. Da' tu ce-ai făcut? Eh, am exterminat în lagăre câteva milioane de oameni și am pornit un război mondial cu multe, multe victime. Nu atât de grav ca ce-ai făcut tu, avorton păcătos! Tot la aceeași masă ar fi și mama pioasă care, ascultându-l pe Vulcănescu, a dat naștere plodului, după care, dând dovadă de milă de-a dreptul dumnezeiască, i-a pus perna peste meclă și l-a sufocat, nu înainte de a-l fi botezat, contra cost, în biserică. De notat că Biserica aia Mare s-a dezis rapid de popa-prostu', ba chiar a anunțat o misiune națională - cine-l prinde și-l omoară, în săptămâna sfinților Mihail & Gavriil, primește iertare divină și ajunge-n Rai.