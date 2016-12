Colțul Troll-ului - După Prima Casă, potopul

Distracția nu se termină niciodată în mirobolantul sediu al celui mai pro-sărăcie și dezastru financiar minister din țară, cel al Finanțelor „Publice“. După dezbateri și analize și alte cele, în care au fost angrenați câteva mii de neuroni (după formula doi înmulțit cu numărul de angajați plus unu, cât are șefu'), MFP a decis să ceară suplimentarea cu încă 500 milioane lei a celui mai util, iubit, toxic, penibil, comunist și periculos program existent - Prima Casă. De la-nceputul anului și până la 31 iulie s-au dat deja peste 23.500 de garanții, în valoare de 2,16 miliarde lei. Și să nu uităm că, după ce-a trecut darea-n plată, bancherii au făcut show cu avansuri de neam prost la creditele ipotecare. Și-am mai avut parte de-o suplimentare a Primei Case, de-a ajuns creditul garantat 50% de stat, pe spinarea noastră, a tuturor, chiar și-a celor fără nicio treabă cu banca, să acopere 99,99% din piața de profil. Și niciun bec de avertizare nu s-a aprins în MFP, n-a sunat nicio alarmă, n-a urlat nimeni „Bă, tembelilor, așa s-a ajuns la haosul din 2008! Criză financiară etc. și etc.!“. Oamenii ăștia se bazează probabil pe rata foarte mică de neperformanță din program, de 0,3% sau cât o fi, dar ce te faci că vin alte vremuri. Schimbări, chestii-trestii, rate dublate, ba chiar triplate. Când s-or strica brusc toate (sau aproape toate), să vezi atunci amuzament. Ce-o să mai râdem...