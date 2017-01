Colțul Troll-ului - Ești răcit? Cum ar fi acum să mai și mori?

Stop! Nu pleca de acasă! Ai luat vitamina C? E foarte importantă. Dacă are și zinc, e și mai bine. Bagă și un comprimat efervescent cu calciu, bun pentru oasele stresate rău de mersul prin zăpadă. Ia o aspirină și un paracetamol, preventiv. Apoi un plic dizolvat în apă caldă, anti-răceală. Dacă te doare ceva, ia rapid și-un antinevralgic de orice fel, dacă se poate cu o cantitate imensă de ibupro-chestii. Nu uita spray-ul nazal care provoacă dependență, că nu-i grațios să-ți sufli mucii în 2017. Bagă un anti-alergic căci, constănțean fiind, sigur ai reacții ciudate de la zăpadă. După ce mănânci, ia câteva suplimente cu iaurt, pentru imunitate și altele, dă-te cu cremă pe față și pe mâini și sub unghii cu antifungice (din câte văd la TV, toată lumea are ciuperci contagioase), ia un laxativ blând și neapărat ceva de ficat. După toată rafala asta de chimicale, el nu se simte prea hyper. Apoi, transformă-te în pericol public și bagă niște antibiotice pentru răceala aia ușoară. Și, bineînțeles, cuplează-le cu un eubiotice, căci flora, bat-o vina, trebuie refăcută. Gata! Acum ești OK. Deszăpezește-ți Dacia și rămâi blocat pe un drum oarecare. Și, dacă ai la tine și bomboane pentru durere-n gât, poți să înjuri cât vrei.