Colțul Troll-ului - Falimentul personal, acest Don Quijote de România

CSM avertizează că sărmana lege a insolvenței personale ar bloca activitatea Tribunalului București și a judecătoriilor de sector, pentru că ar deschide anual încă 1,8 milioane de dosare. CSM spune că are nevoie de cel puțin 600 de judecători și 750 de grefieri noi, însă și de timp pentru pregătirea lor. Drept urmare, legea ar trebui să intre în vigoare altă dată (2017 - toamna, Paștele Cailor, într-o zi cu soare și cu două dimineți) și nu la finele lui septembrie. CSM citează și date de la Banca Națională a României, cu 80.000 de credite neperformante, cu întârzieri la plată mai mari de trei luni, la finele lui 2015. De cealaltă parte, inițiatorul legii, Ana Birchall, spune că a mai auzit argumentele CSM. În repetate rânduri. Ea trage (din nou) un semnal de alarmă - românii sunt singurii „europeni“ care nu beneficiază de protecție în fața creditorilor. Firmele se ascund lejer în procedura de incapacitate de plată, băncile sunt salvate imediat, fie prin confiscarea depozitelor, fie prin banii contribuabililor, iar statele nu-s lăsate să moară. Persoanele fizice din România, în schimb, pot fi aruncate fără niciun stres în stradă. Zero protecție. „Suntem singurii care nu putem beneficia de acest instrument european. Și ar trebui să fie dreptul fiecărui român să nu fie scos pe trotuar în cazul unui blocaj financiar!“, punctează Birchall. România, cel mai probabil din cauza presiunilor bancare (și FMI e împotrivă, apropo, deși - culmea ipocriziei - a vândut insolvența personală drept singura soluție de temperare a creditului neperformant din Ungaria), nu se grăbește niciodată cu legile pro-consumator. Tot Birchall spune că riscăm iar un infringement lejer, de vară, din cauză că nu am transpus directiva 17 privind conversia creditelor în valută. Nu-i grabă. Sclavii, pardon, românii știu să aștepte. Fac asta de 20 și ceva de ani.