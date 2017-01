Colțul Troll-ului - Fiscul purifică o picătură din oceanul evazionist

Fiscul a încasat miercuri 2,5 milioane lei de la un singur contribuabil din România, reprezentând impozit pe venituri suplimentare nedeclarate (plus penalități de întârziere și dobânzi). Este primul dintre cei zece băieți deștepți luați la puricat de ANAF în acest an, parte a grupului select al celor 336 de persoane fizice cu averi mari (PFAM). Averi mari înseamnă de la 20 milioane euro în sus, apropo. Săracii cu 4 - 5 milioane euro scapă (deocamdată). Cei 336 au realizat, în 2011, venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie să achite un impozit cumulat de 14 milioane lei. Oare peste câte milenii va reuși ANAF să scoată la lumină tot ce s-a furat în România? Dar măcar încearcă. Și înainte să îi criticați, strigând că impozitul ăsta suplimentar de 14 milioane lei e o nimica toată, o picătură într-un ocean evazionist, gândiți-vă că peste tot se fură. Diferența este că, în alte părți, închisorile sunt pline și de „gulere albe“, nu doar de criminali, violatori și psihopați. La noi se lasă cu închisoare cu suspendare, o amendă de doi lei și cam atât. Furi, „plătești“ un an, doi, apoi te relaxezi în Bahamas cu 99% din avere intactă. Până la adânci bătrâneți. Când om avea și noi un Maddoff autohton condamnat la 150 de ani de închisoare, atunci ne va fi mai bine. Cât timp vila lui Videanu rămâne vila lui Videanu, iar politrucii și toată șleahta nepotistă continuă să dea declarații la TV, orice-ar verifica ANAF e (aproape) degeaba. Repet, e bine măcar că încearcă.