Colțul Troll-ului - Fiscului i se mai taie o gheară

OK. OK. Asta o să doară. Avocații D&B (David & Baias) au câștigat un litigiu complex de drept fiscal (complex în sensul că explicația pentru proști necesită masterat în domeniu), referitor la, citez, „recunoașterea scutirii de TVA aferentă unor operațiuni triunghiulare de livrări de bunuri“. Clar, da? OK - Curtea de Apel București a anulat definitiv o decizie de impunere prin care ANAF a apreciat eronat că nu ar fi fost întrunite condițiile cumulative impuse de lege pentru ca livrările de bunuri realizate de firma reclamantă să fie considerate „intracomunitare“ și, implicit, scutite de TVA. Nu sunt cine știe ce mare lucru, nu-i așa? Este, totuși, o decizie de referință în practica judiciară națională. Practic, de acum înainte, Fiscul va trebui să acorde scutiri de TVA în toate situațiile în care se fac livări succesive de bunuri, de la vânzătorul din UE către cumpărătorul-revânzător din afara UE și, ulterior, către beneficiarul final din UE (cu o „mică“ precizare - transportul bunurilor se face direct dintr-un stat comunitar într-altul și începe înainte să se facă transferul dreptului de proprietate de la al doilea vânzător la beneficiarul final). Pe scurt - chiar dacă marfa trece (în acte) pe la diverși intermediari din afara spațiului comunitar, destinația finală într-o țară UE îi conferă dreptul de-a fi scutită de TVA. Te și întrebi cum de naiba n-au făcut asta mai devreme și câte firme or fi fost arse pe nedrept de ANAF. Concluzia finală (versiunea TL:DR - „prea lung, n-am citit“) - dacă ai firmă și primești marfă din/prin UE, E DE BINE!